Девочка-подросток погибла в ДТП на трассе «Зуево — Новая Ладога» в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом на автодороге в Киришском районе Ленинградской области. Дорожная авария произошла 17 июля на трассе «Зуево — Новая Ладога».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 63-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Audi Q7, двигаясь со стороны Старой Ладоги в сторону города Кириши совершила наезд на 13-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончалась в больнице. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожной аварии с велосипедом на Лахтинском проспекте в Петербурге, в результате которой тяжело пострадала девятиклассница.

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