Девятиклассница тяжело пострадала в дорожной аварии на Лахтинском проспекте

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Приморском районе Петербурга с пострадавшей девятиклассницей. Как сообщили в региональном ГУ МВД, серьезная дорожная авария произошла накануне, 16 июля, около девяти часов вечера у дома 2 корпус 1 по Лахтинскому проспекту.

Было установлено, что 39-летний велосипедист, двигаясь от Бобыльской улицы в направлении улицы Савушкина, совершил наезд на переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 15-летнюю девочку. В результате столкновения школьница упала, ударившись головой, и получила перелом основания черепа. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» также писал о тяжелом ДТП с раритетным мотоциклом «Днепр-11» на Взлетной улице на юге Петербурга.

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