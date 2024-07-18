Bloomberg: санкции США осложнили платежи в юанях между Россией и КНР

Несколько российских экспортеров рассказали агентству Bloomberg, что платежи с Китаем либо замораживаются, либо сильно задерживаются. Проблема возникла после того, как США в июне расширили критерии применения вторичных санкций.

Агентство ссылается на трех экспортеров сырьевых товаров, которые пожелали остаться анонимными. По их словам, прямые платежи из Китая в Россию сейчас провести очень сложно или даже невозможно. Причем это касается даже платежей в юанях. Представитель российской сельскохозяйственной компании также рассказал Bloomberg, что у некоторых китайских покупателей российской сельскохозяйственной продукции возникли проблемы с платежами.

При этом другие экспортеры сообщили агентству, что не испытывают проблем с проведением платежей. В качестве примера приводится крупная трансакция в юанях за энергоносители, которая состоялась в этом месяце и прошла гладко.

Как отмечает агентство, даже те экспортеры, у которых возникают сложности с платежами, находят альтернативные способы оплаты: вроде третьих стран или криптовалют. Кроме того, некоторые трейдеры все еще могут осуществлять платежи в юанях в Россию. Правда возможно это только через ограниченное число крупных государственных банков.

Как отмечает один из источников Bloomberg на рынке, торговля между Россией и Китаем стала дороже из-за значительно возросших расходов на проведение платежей. Однако обвала импорта не наблюдается и торговля ведется.

В декабре 2023 года США разрешили вводить вторичные санкции против иностранных финансовых структур, которые осуществляли трансакции или содействовали сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. В июне 2024-го Минфин США расширил параметры для введения подобных рестрикций. Позднее ведомство предусмотрело вторичные санкции за операции от имени или в интересах россиян или юрлиц из России, находящихся под санкциями.

По данным Главного таможенного управления Китая, торговый оборот между странами в январе—июне увеличился на 1,8% год к году и составил $116,9 млрд. Экспорт из России в Китай возрос до $65,2 млрд (+3,9%). В 2023 году товарооборот между РФ и Китаем достиг рекордного значения — $240,11 млрд.

Подробнее о проблемах с платежами — в материале «Ъ» «Бэнк оф Чайна изолируется от санкций в РФ».