Байден: мне надоело, что Маск и его богатые приятели пытаются купить выборы

Президент США Джо Байден раскритиковал одного из богатейших людей мира Илона Маска в его соцсети X. Глава государства и претендент на новый президентский срок обвинил миллиардера в попытках купить выборы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Brenner, Reuters Фото: Tom Brenner, Reuters

«Мне надоело, что Илон Маск и его богатые приятели пытаются купить эти выборы»,— написал господин Байден. Он призвал перейти по ссылке на сайт по сбору пожертвований для Демократической партии с заголовком «Мы должны остановить Дональда Трампа». На сайте опубликован коллаж фотографий господина Трампа и господина Маска, однако в тексте миллиардер нигде не упоминается.

Джо Байден разделил свой пост об Илоне Маске на два, они вышли с небольшой разницей во времени. В первом он написал «I'm sick», во втором — «of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election». Отдельно первый пост можно перевести как: «Я заболел». При этом господин Байден действительно заболел — он заразился коронавирусом.

Илон Маск не раз за последние годы критиковал Демократическую партию и выступал в поддержку республиканцев. Миллиардер утверждал в ноябре 2022 года, что раньше почти всегда голосовал за демократов. После покушения на Дональда Трампа он публично заявил о его поддержке и назвал республиканца «самым крутым кандидатом» со времен Теодора Рузвельта. По информации The Wall Street Journal, бизнесмен планирует выделять $45 млн ежемесячно на кампанию господина Трампа.

О политической ситуации в США — в материале «Ъ» «Самый удобный вице-президент».

Леонид Уварчев