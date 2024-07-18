Грибной канал долгов

Сдержанный интерес россиян к культивируемым грибам из-за доступности дикоросов и низкая рентабельность грибоводства создают риски для бизнеса. Под угрозой банкротства оказался один из крупнейших производителей шампиньонов в России — Национальная грибная компания (НГК) «Кашира». Из-за накопившегося долга почти в 1,5 млрд руб. заявление о ее несостоятельности может подать Райффайзенбанк. Юристы не исключают, что финансовая организация получит контроль над компанией, обратив взыскание на заложенные доли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Райффайзенбанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО «НГК "Кашира"», следует из сообщения на «Федресурсе» от 10 июля. Судом заявление пока не зарегистрировано. В Райффайзенбанке и НГК «Кашира» “Ъ” не ответили. Финансовая организация — кредитор предприятия: у нее в залоге находятся 100% долей в компании и ее здание площадью 1,1 тыс. кв. м, следует из «СПАРК-Интерфакс». В марте Райффайзенбанк собирал предложения по уступке прав требований к НГК «Кашира». Размер долга оценивался в 1,47 млрд руб., следует из данных Российского аукционного дома.

Обратиться в суд с заявлением о банкротстве кредитор может, если долг больше 2 млн руб. и просрочен более чем на три месяца, объясняет советник банкротной практики BGP Litigation Владимир Клименко. Заявление о намерении, по его словам, публикуется не менее чем за 15 дней. За этот период НГК «Кашира» может погасить долг или попробовать договориться о его реструктуризации, замечает руководитель проектов компании «ЮрТехКонсалт» Анастасия Лысенко. Наличие залога, по ее словам, исключает возможность продажи компании без согласия кредитора. Советник Orchards Азат Ахметов не исключает, что взыскание может быть обращено на долю в бизнесе.

НГК «Кашира» существует с 2007 года и базируется в Каширском районе Подмосковья. Ее профиль — шампиньоны и мицелий. Гендиректор «Школы грибоводства» Александр Хренов предполагает, что мощность предприятия составляет 5,5 тыс. тонн в год. НГК «Кашира», по его словам, входит в число 12 крупнейших производителей грибов. Компания поставляет свою продукцию в крупные торговые сети. Согласно «СПАРК-Интерфакс», сейчас ООО «НГК "Кашира"» принадлежит кипрской Rescentiaco Holdings Limited (99,9%) и Андрею Пожиткову (0,01%). Ранее ею владели латвийская Miko Invest и литовское Baltic Champs Group. Выручка ООО «НГК "Кашира"» в 2023 году составила 697,5 млн руб., сократившись на 8% год к году. Чистый убыток вырос на 7,9%, до 265,3 млн руб.

Общий объем производства грибов в России в 2023 году составил 145,9 тыс. тонн, увеличившись на 13,3% год к году, сообщали ранее в Минсельхозе, называя грибоводство популярным направлением бизнеса. Но рентабельность здесь невысока, считает гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова. Эксперт напоминает, что инвесторы активно заходили в грибной бизнес в 2014 году, рассчитывая на рост бизнеса с уходом основного импортера — Польши.

Но за десять лет, по словам госпожи Решетниковой, потребление культивированных грибов почти не поменялось: россиянин съедает в год в среднем 1–1,5 кг. В Европе — более 2 кг.

Это обусловлено высокой доступностью дикоросов, считает госпожа Решетникова. Согласно NTech, продажи свежих грибов в деньгах в первом квартале снизились на 8,5% год к году, замороженных — на 8,3%. Инвестбанкир Илья Шумов указывает на сложности с реальной оценкой бизнеса без понимания возможности возврата сделанных им инвестиций: финансовые вложения НГК «Кашира» сейчас достигают 2,6 млрд руб. при собственном капитале 1,3 млрд руб.

Владимир Комаров, Анна Занина, Ольга Шерункова