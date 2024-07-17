Главные новости за 17 июля. Сочи

В Сочи полностью восстановили энергоснабжение после вечерних ограничений накануне, 16 июля. По команде Кубанского Регионального диспетчерского управления ограничения потребления в энергосистеме энергорайона сняты в полном объеме.

Парк аттракционов «Сочи Парк» за первые полгода 2024 года посетили более 915 тыс. туристов. В их числе участники Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе и свыше 1 тыс. гостей из Ирана и Бахрейна, которые посетили парк в составе организованных туристических групп.

В Сочи временно отменили еженедельные сходы граждан во внутригородских районах. Такое решение связано с установившейся жаркой погодой, действием особого противопожарного режима и транспортной логистикой летнего сезона.

В минувший вторник, 16 июля, в шести городах Краснодарского края были установлены температурные рекорды. Суточные рекорды максимальной температуры воздуха зафиксировали в Краснодаре, Сочи, Анапе, Туапсе, Приморско-Ахтарске и Армавире.

К 2034 году может быть построена трасса между курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии и Сочи. Сейчас проработкой проекта занимается минэкономразвития.

Ресурс пляжей на азово-черноморских курортах достиг своего предела. В Сочи на 1 кв. м пляжа приходится 2,7 туриста.

На черноморском побережье могут создать заправочные станции на воде, где будут заправляться яхты и маломерные суда. Предложение подготовил Общенациональный союз индустрии гостеприимства.

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Сочи достигла 60 тыс. руб. в месяц. Курорт обогнал Москву, где цена аренды составляет 53 тыс. руб.

За первые шесть месяцев 2024 года туристический поезд «Сочи» перевез более 12,5 тыс. пассажиров. Это в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

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