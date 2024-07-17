Из-за жары в Сочи отменили еженедельные сходы граждан

В Сочи временно отменили еженедельные сходы граждан во внутригородских районах. Такое решение, заявили в пресс-службе администрации курорта, связано с установившейся жаркой погодой, действием особого противопожарного режима и транспортной логистикой летнего сезона.

«Еженедельные сходы граждан во внутригородских районах переносятся до момента установления благоприятных условий. Обновленный график сходов граждан с участием руководителей администрации города будет опубликован заблаговременно»,— уточнили в мэрии.

Горожанам напомнили, что задать вопросы можно через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» на главной странице официального портала администрации Сочи. Также обратиться можно в комментариях на официальных страницах социальных сетей мэрии.

Вечером накануне, 16 июля, в Сочи вводили ограничения на подачу электроэнергии из-за жаркой погоды, повлекшей повышенную нагрузку на электросети. Энергоснабжение уже восстановили. Жара на курорте сохраняется.

Вячеслав Рыжков

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