Электроснабжение в Сочи полностью восстановили

В Сочи полностью восстановили энергоснабжение после вечерних ограничений накануне, 16 июля. По команде Кубанского Регионального диспетчерского управления ограничения потребления в энергосистеме энергорайона сняты в полном объеме, сообщается в Telegram-канале Сочинских электросетей.

На предприятии напомнили, что графики ограничения потребления в энергосистеме юга России вводились из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. На энергосистему многократно выросла нагрузка, власти пытались при помощи таких мер сохранить устойчивость снабжения.

Ограничения вводили и в других городах Краснодарского края. В частности, они затронули Краснодар. Тем же вечером энергоснабжение восстановили. По состоянию на утро среды, 17 июля, действующих ограничений нет, о введении новых не сообщалось.

В Минэнерго России сообщили, что продолжают в оперативном порядке отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры.

Вячеслав Рыжков

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