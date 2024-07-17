На пляжах Сочи количество отдыхающих в несколько раз превышает допустимую норму

Ресурс пляжей на азово-черноморских курортах достиг своего предела. В Сочи на 1 кв. м пляжа приходится 2,7 туриста, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на управляющего партнера научно-исследовательского центра «Картфонд» Ракима Махмудова.

Господин Махмудов отметил, что в норме на одного человека должно приходиться 5 кв. м. Однако на некоторых курортах этот показатель снижен до 2-3 кв. м, что приводит к значительной перегрузке пляжей. В Сочи на один квадратный метр приходится 2,7 человека, в Анапе — 10,3, в Геленджике — 3,4, а в Новороссийске — 8,9.

Помимо перегруженности пляжей Раким Махмудов указал на дефицит дорожной инфраструктуры, вызванный резким ростом автомобильного турпотока. По трассе М-4 «Дон» проезжает около 7 млн человек, что приводит к дополнительным проблемам.

Дефицит дорожной инфраструктуры и отсутствие полноценного формата работы с автотуристами создают дополнительные сложности. Сезонность также мешает качественному запуску инфраструктуры в регионах. Однако появление новых внесезонных туристических направлений, таких как винный и культурный туризм, постепенно нивелирует этот тренд, отметил представитель «Картфонда».

Господин Махмудов считает, что решить проблемы можно путем равномерного перераспределения туристических потоков с помощью мастер-планов. Сейчас разрабатывают мастер-план для «Восточного Юга», который предполагает создание новых курортов вдоль Азовского моря, в горной части и на Тамани.

Мария Удовик

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