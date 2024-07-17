Сочи обогнал Москву по цене аренды однокомнатных квартир

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Сочи достигла 60 тыс. руб. в месяц. Курорт обогнал Москву, где цена аренды составляет 53 тыс. руб., говорится в исследовании «Авито Недвижимость». Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург (35 тыс. руб.).

«Самые доступные однокомнатные квартиры для долгосрочной аренды расположены в Брянске, Кирове и Ярославле. Активнее всего такими объектами интересуются жители Ставрополя, Воронежа и Калининграда»,— выяснили эксперты.

В целом по стране в июле 2024 года выбор доступных для аренды однокомнатных сократился на 2%. В то же время интерес к такому формату жилья в среднем по стране составил 51% случаев (когда потенциальные арендаторы на платформе целенаправленно интересуются именно арендой «однушек»).

Средняя цена съема однокомнатных квартир в России составила 25 тыс. руб. в месяц. Самые низкие цены в Брянске (15 тыс. руб. в месяц), Кирове (16 тыс.) и Ярославле (16,5 тыс.).

Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев отмечает, что и за однокомнатные квартиры, и за студии арендаторы по стране платят в среднем 25 тыс. руб. ежемесячно. Однако в первом случае арендатор получает большую площадь за те же деньги — в среднем 39 кв. м против 27 «квадратов» у студий.

«Это объясняется тем, что последние расположены преимущественно в новых домах, в которых аренда дороже, в то время как однокомнатные квартиры равномерно распределены по жилому фонду разного времени постройки. Поэтому желающие сэкономить на съеме жилья часто выбирают именно такой формат»,— рассказал эксперт.

Вячеслав Рыжков

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