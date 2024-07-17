Туристический поезд «Сочи» перевез более 12,5 тысячи человек за полгода

За первые шесть месяцев 2024 года туристический поезд «Сочи» перевез более 12,5 тыс. пассажиров. Это в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года, сообщает пресс-служба «ФПК» в своем Telegram-канале.

Всего туристические поезда АО «ФПК» за полгода перевезли порядка 49 тыс. пассажиров. В частности, почти 1,5 тыс. человек перевезли новые поезда Жигулевские выходные», «Две губернии» и отдельный рейс из Тюмени «Жемчужины Кавказа».

«В Карелию», «Белорусский вояж», «Серебряный маршрут», «Жемчужина Кавказа», «Ко Дню Победы» перевезли более 6,8 тыс. человек. Это почти на треть больше показателей прошлого года.

В начале июля «ФПК» сообщала, что туристический поезд «Сочи» продолжит курсировать и в 2025 году. Всего в следующем году в России будут ходить 35 туристических поездов, из них восемь новых.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram