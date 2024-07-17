Трассу между Архызом и Сочи могут открыть через 10 лет

К 2034 году может быть построена трасса между курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии и Сочи. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на заместителя гендиректора по развитию и проектам Группы «Мантера» (управляет курортами «Архыз» и «Красная Поляна») Дмитрия Анфиногенова.

Господин Анфиногенов отметил, что новая трасса значительно облегчила бы логистику между двумя курортами. В Сочи благодаря этой дороге гости могли бы раньше начинать сезон — «Архыз» расположен выше, чем «Красная Поляна», объяснил спикер.

«Сейчас Минэкономразвития этот проект прорабатывает, насколько я знаю. Но он не входит в число первостепенных. Я думаю, что через 10 лет эта трасса появится»,— рассказал Дмитрий Анфиногенов.

Он также отметил, что логистику упростит строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии. Соглашение об этом подписали 15 июля. Продолжительность времени в пути к курорту «Архыз» сократится с трех до одного часа.

Глава Дагестана Сергей Меликов два года назад, осенью 2022-го, предложил связать единой дорогой Сочи, Архыз, Лагонаки и Кавминводы. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что строительство такой трассы нужно будет согласовать с МВД и ФСБ. В 2023 году Минтранс, Минэкономразвития и Минстрой России провели технико-экономическую оценку строительства дороги. Тогда заявлялось, что возможность строительства трассы рассмотрят после 2027 года.

Вячеслав Рыжков

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