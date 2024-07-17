В Сочи, Краснодаре и других городах Кубани установлены температурные рекорды

В минувший вторник, 16 июля, в шести городах Краснодарского края были установлены температурные рекорды. Суточные рекорды максимальной температуры воздуха зафиксировали в Краснодаре, Сочи, Анапе, Туапсе, Приморско-Ахтарске и Армавире, рассказал ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Краснодаре днем накануне воздух прогрелся до +39 градусов, предыдущий рекорд в 36,4 градуса был установлен в 1996 году. В Сочи днем 16 июля температура достигла 31,4 градуса, обновлен рекорд 1972 года, когда на курорте зафиксировали 31 градус.

В Анапе столбики термометров поднялись до отметки в 39,2 градуса, обновив рекорд 2001 года (36,3 градуса). В Туапсе воздух прогрелся до 35,7 градуса, побив показатель 2001 года (34,5 градуса).

В Приморско-Ахтарске во вторник воздух прогрелся до 38,4 градусов, обновился рекорд 2001 года (36,5 градусов). В Армавире зафиксировали 39 градусов, а прошлый рекорд был в 1996 году (37,3 градуса).

Ранее власти Сочи заявили, что в городе временно отменяют еженедельные сходы граждан во внутригородских районах из-за жары. Сходы возобновятся при установлении благоприятных погодных условий.

Вячеслав Рыжков

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