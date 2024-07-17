Главные новости за 17 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

Два человека погибли и четыре пострадали в Белгородской области после атак ВСУ.

В Курской области в результате украинских атаках 18 июля были ранены восемь человек.

Супруга бывшей замминистра ЖКХ Белгородской области Вероники Новиковой арестовали по обвинению в передаче взятки.

На площадке Липецкого тракторного завода хотят начать выпуск китайской и турецкой техники.

Компания «Румелко» владельца НЛМК Владимира Лисина увеличила до 1 млрд рублей вложения в создание молокозавода в Иваново.

СПК «Большевик» открыл в Белгородской области вторую очередь молочного комплекса за 1,2 млрд рублей.

Московский регион могут подпитать от Нововоронежской и Курской атомных электростанций.