Главные новости за 17 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк
Два человека погибли и четыре пострадали в Белгородской области после атак ВСУ.
В Курской области в результате украинских атаках 18 июля были ранены восемь человек.
Супруга бывшей замминистра ЖКХ Белгородской области Вероники Новиковой арестовали по обвинению в передаче взятки.
На площадке Липецкого тракторного завода хотят начать выпуск китайской и турецкой техники.
Компания «Румелко» владельца НЛМК Владимира Лисина увеличила до 1 млрд рублей вложения в создание молокозавода в Иваново.
СПК «Большевик» открыл в Белгородской области вторую очередь молочного комплекса за 1,2 млрд рублей.
Московский регион могут подпитать от Нововоронежской и Курской атомных электростанций.