Владелец НЛМК увеличил инвестиции в ивановский молокозавод до 1 млрд рублей

Компания «РумелкоАгро-Молоко» (принадлежит основному владельцу НЛМК Владимиру Лисину) увеличила вложения до примерно 1 млрд руб. в создание молокозавода в городе Иваново. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ивановской области.

Предприятие планируется открыть в ноябре 2024 года. Завод будет выпускать сметану, молоко, творог, питьевой йогурт, в планах также производство сливочного масла. Число работников к моменту открытия вырастет до 120 человек. Имевшееся на заводе оборудование протестировали, оно находится в исправном состоянии, кроме этого планируются поставки нового оборудования, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, будет проведена подготовительная работа с ивановскими аграриями — основные поставки молока завод ждет именно от них. «Мы из этого и исходили: если у нас появляется крупный игрок по переработке молока, то мы должны подтянуться и по качеству самого молока, и исходим из того, что приобретать сырье в первую очередь будут у наших производителей»,— отметил губернатор Станислав Воскресенский.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «РумелкоАгро-Молоко» зарегистрировано в Ивановской области в сентябре 2023 года для производства молока (кроме сырого) и молочной продукции. Уставный капитал — 507,3 млн руб. Выручка не раскрывается, чистый убыток в 2023 году составил 8,2 млн руб. Директор — Алексей Мельник. Единственный учредитель — московское ООО «Румелко» Владимира Лисина (99,97%) и Сергея Шерышева (0,025%).

О возрождении крупнейшего в Иванове молокозавода, который работал с 1929 года, но остановился в 2021 году, стало известно осенью 2023 года. Владимир Лисин решил инвестировать в проект как уроженец региона. Фактически ему предстояло возвести новое современное молокопререрабатывающее предприятие, в котором старыми остались только стены.

В 2022 году группа НЛМК сообщала о планах вложить 27 млрд руб. в молочные фермы в разных регионах. Управлять фермами будет «Румелко».

О проекте в Алтайском крае читайте в материале «Ъ-Сибирь» «Сыру дольют молока».

Жанна Бакаева, Александр Прытков

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