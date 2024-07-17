Восемь жителей Курской области ранены 17 июля в результате атак ВСУ

В течение 17 июля со стороны Украины были атакованы 11 населенных пунктов в четырех районах Курской области. В результате пострадали восемь человек, повреждения выявлены в трех муниципалитетах, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

ВСУ 17 июля неоднократно обстреливали поселки Теткино и Новый Путь, деревня Елизаветовка Глушковского района; село Старая Николаевка Рыльского района; село Обуховка Кореневского района.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались в поселках Теткино, Новый Путь, Политотдельский и Медвежье, селе Волфино и на хуторе Отруба Глушковского района; селе Любимовка Кореневского района; недалеко от пункта пропуска «Крупец» Рыльского района; селе Новоивановка Суджанского района. Также средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено шесть украинских дронов.

В Новоивановке Суджанского района ранены шесть человек: трое утром при атаках БПЛА, один вечером при сбросе взрывного устройства, двое еще более поздним вечером при налете коптеров. Также мирная жительница пострадала в во время дрона-камикадзе в селе Любимовка Кореневского района, а спасатель — после сброса взрывного устройства на пожарную часть в Теткино Глушковского района. Двое раненых госпитализированы в Курскую областную больницу, добавил Алексей Смирнов.

По словам главы региона, во всех трех районах серьезно повреждены служебные и частные автомобили, а также грузовые машины. Ущерб нанесен комбайну одного из сельхозпредприятий поселка Медвежье Глушковского района, пожарной машине в поселке Новый Путь Глушковского, перевозивший сельскохозяйственную продукцию на границе Кореневского и Суджанского районов грузовик.

Кроме того, на полях в приграничных районах вследствие сбросов взрывных устройств возникали пожары, с которыми боролись спасатели и добровольные пожарные дружины.

Александр Прытков

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