Три человека пострадали в белгородском Шебекине при украинском обстреле

ВСУ обстреляли город Шебекино — ранены три человека, также есть повреждения. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Двое мужчин со слепыми ранениями мягких тканей грудной клетки направлены в областную клиническую больницу, третий с ранением плеча — в больницу №2 Белгорода.

Повреждения выявлены в трех многоквартирных домах и двух частных домовладениях, коммерческом и социальном объектах, нескольких автомобилях, линиях электро- и газоснабжения.

Администрация продолжает подомовой обход, информация о последствиях уточняется, добавил Вячеслав Гладков.

В течение 17 июля из-за украинских атак в Белгородской области погибли два человека, еще один был ранен. Также без газоснабжения остались три населенных пунктах.

О других события 18 июля в граничащих с Украиной регионах читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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