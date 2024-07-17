В Белгородской области открыли вторую очередь молочного комплекса за 1,2 млрд

Сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПК) «Большевик» открыл в Красногвардейском районе Белгородской области вторую очередь своего молочного комплекса на 1,2 тыс. голов дойного стада. Объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко.

По словам министра, ввод в эксплуатацию нового комплекса позволит увеличить надои в регионе на 12,5 тыс. т молока в год и создать порядка 40 новых рабочих мест — общее количество сотрудников предприятия достигнет 250. При выходе комплекса на проектную мощность к концу 2025-го — началу 2026 года выручка от реализации продуктов СПК «Большевик» может достигнуть 1,3 млрд руб.

Первую очередь молочного комплекса «Большевик» построил в 2018 году. Планировалось, что он будет рассчитан на 1,2 тыс. голов дойного стада. Объем вложений составил 765 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, СПК «Большевик» зарегистрирован в 2001 году в селе Большебыково Красногвардейского района Белгородской области для выращивания зерновых культур. Уставный капитал — 94,5 тыс. руб. Учредителями на приоритетных началах (16,67%) являются Иван Коркин, Василий Букша, Светлана Лисицкая, Сергей Образцов и Людмила Гадяцкая. Выручка в 2023 году составила 992 млн руб., чистая прибыль — 188 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 831 млн и 112 млн руб. соответственно. Председатель — Александр Иконников.

По данным белгородского минсельхоза, в 2023 году область по производству молока вышел на второе место в Центральном федеральном округе (первая — Воронежская область) с объемом в 737,4 тыс. т. В 2022 было произведено 721,5 тыс. т.

Денис Пискунов

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