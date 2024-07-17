Семейная пара погибла при атаке ВСУ на автомобиль под Белгородом

FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в районе хутора Церковный в Белгородском районе Белгородской области. В результате погибла семейная пара. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за возгорания автомобиля мирные жители погибли на месте до приезда бригады скорой помощи.

В местной ГК «Агро-Белогорье» сообщили том, что сегодня при обстреле личного автомобиля в Белгородском районе погибли двое сотрудников группы, являвшихся мужем и женой. Речь идет о Виталии и Ксении Шумиловых 1990 и 1994 года рождения соответственно. У них осталось двое несовершеннолетних детей. Они работали в ГК с 2014 года.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 76 боеприпасов и 29 беспилотных летательных аппаратов. В результате пострадали четыре человека, разрушения получили 38 жилых помещений и 15 автомобилей.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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