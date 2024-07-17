Московский регион могут подпитать от двух черноземных АЭС

Минэнерго РФ предлагает построить от Нововоронежской и Курской атомных электростанций до столицы две линии электропередачи постоянного тока пропускной способностью по 1,5 ГВт каждая. Это позволит покрыть ожидаемый после 2030 года дефицит в энергосистеме Московского региона, сообщил «Ъ».

Предложение будет рассмотрено на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 18 июля. В документах утверждается, что линии постоянного тока нужны для покрытия роста спроса в Московском регионе на 900 МВт «на горизонте после 2030 года» до 23,5 ГВт.

Затраты на реализацию проекта, по данным «Ъ», оцениваются более чем в 200 млрд руб., но это может оказаться дешевле строительства новых теплоэлектростанций. Схема финансирования находится в проработке.

В России есть линии постоянного тока на границе с Финляндией и в Забайкальском крае для перетоков между Сибирью и Дальним Востоком. Также «Россети» изучили опыт Китая по строительству протяженных линий постоянного тока (сверхвысоковольтные ЛЭП более 800 кВ) для электроснабжения Пекина и Шанхая с передаваемой мощностью до 7 ГВт.

Собеседники «Ъ» отметили, что у России могут возникнуть трудности при производстве и покупке оборудования для проекта из-за санкций: сейчас в стране нет опыта такого производства. Эксперты считают, что «Россети» могут не потянуть проект из-за недостатков тарифного регулирования, а в качестве соинвестора мог выступить «Росатом».

Подробнее о проекте читайте в публикации «Ъ» «Постоянно тока Москва».

Полина Смертина, Наталья Скорлыгина, Жанна Бакаева

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