На петербургских водоемах с начала купального сезона погибли 11 человек

Десять взрослых и один ребенок погибли при купании в водоемах Санкт-Петербурга с начала купального сезона. Все они отдыхали в неподходящих местах, сообщил во время пресс-конференции главный государственный инспектор по маломерным судам города Виктор Колесов.

Он уточнил, что смерть большинства взрослых наступила, когда они плавали в состоянии алкогольного опьянения. Господин Колесов добавил, что часто нетрезвые граждане заплывают далеко или прыгают с моста, а на берег потом выбраться не могут.

Смерть 13-летнего мальчика наступила, когда он с компанией отдыхал в районе Жемчужного пляжа у Финского залива. Тело подростка было найдено лишь на вторые сутки.

Для отдыха в городе предусмотрено 21 место. При этом, по информации Управления Роспотребнадзора по Петербургу, пригоден лишь пляж на 2-м Суздальском озере.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионер утонул в реке Сестра на глаза у отдыхающих в Белоострове.

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