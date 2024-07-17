Пожилой мужчина утонул в реке Сестра на глаза у отдыхающих в Белоострове

Мужчина 1949 года рождения утонул, купаясь в реке Сестра во Всеволожском районе в массиве Белоостров. ЧП произошло накануне, 16 июля, неподалеку от садового некоммерческого товарищества «Отрадное», сообщили в областном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ленобласти Фото: МЧС Ленобласти

Невольными свидетелями трагедии стали подростки, которые заметили, как мужчина пошел купаться и вдруг ушел под воду. Ребята побежали к его соседке и сообщили о случившемся, женщина сразу же вызвала спасателей.

Сотрудники ПСО города Шлиссельбурга достали тело мужчины из воды спустя три часа после происшествия. Спасти его было уже нельзя.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала летнего сезона в водоемах Петербурга утонули 13 человек.

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