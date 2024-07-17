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Главного редактора TochkaNews Дмитрия Фоминцева объявили в розыск

Свердловского журналиста и главного редактора издания TochkaNews 42-летнего Дмитрия Фоминцева объявили в розыск, следует из базы данных уголовного розыска МВД РФ.

Фото: МВД России

Фото: МВД России

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК»,— указано в базе данных. Адвокат Наталья Волкова рассказала «Ъ-Урал», что это касается ч. 1 ст. 148 («Оскорбление чувств верующих»), сейчас ее доверитель находится не на территории РФ. Госпожа Волкова предположила, что уголовное дело связано с обысками, которые проходили в январе в офисе TochkaNews.

После распространения в СМИ информации об объявлении в розыск Дмитрий Фоминцев написал в своем Telegram-канале «ИродЪ Уральский», что он находится в розыске из-за постов в канале. В частности, в июне 2023 года он опубликовал фотографию митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) и написал: «Фото с обезьянкой митрополитом Жекой во времена предвыборной кампании — бесценно».

Дмитрий Фоминцев родился в Асбесте (Свердловская область). В январе 2024 года Дмитрия Фоминцева задержали у его дома. По данным СМИ, по ст. 148 УК РФ он тогда проходил в статусе свидетеля. Сам журналист тогда рассказал, что дело возбудили по факту обращений из-за постов в его Telegram-канале за весну-лето 2023 года. «Жалобы я не успел изучить нормально, но заметил, что они касались митрополита Кульберга»,— рассказал тогда он.

В августе 2022 года телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы призвал посадить на пять лет уральского журналиста Дмитрия Фоминцева после его поста о погибшей журналистке Дарье Дугиной. Поводом стал пост в Telegram-канале, где Дмитрий Фомин написал, что смерть госпожи Дугиной — это хорошо для пропагандистов, так как «им повысят зарплату» за опасную профессию.

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года. В ее автомобиле сработало взрывное устройство, когда она возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция». ФСБ считает, что за организацией теракта стоят украинские спецслужбы. Власти Украины отвергли причастность к гибели Дарьи Дугиной. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов украинку Наталью Вовк, которую обвиняют в убийстве журналистки.

Подробнее о приговоре по делу — в материале «Ъ» «Суд оценил информацию о Дарье Дугиной».

Полина Хабарова, Мария Шараева, Екатеринбург

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