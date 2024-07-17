Постоянно тока Москва

Минэнерго придумало способ покрытия ожидаемого после 2030 года дефицита в энергосистеме Московского региона. Как выяснил “Ъ”, министерство предлагает построить от Нововоронежской и Курской АЭС до Москвы две линии электропередачи постоянного тока пропускной способностью 1,5 ГВт каждая к 2030–2032 годам. В мире построено более сотни линий постоянного тока для передачи энергии на большие расстояния, в РФ таких всего несколько. Затраты на реализацию проекта, по данным “Ъ”, оцениваются более чем в 200 млрд руб., что может оказаться дешевле строительства новых ТЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минэнерго предлагает построить от Нововоронежской и Курской АЭС до Москвы две линии электропередачи постоянного тока пропускной способностью по 1,5 ГВт каждая. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 18 июля (“Ъ” видел документы к совещанию). Для реализации проекта также потребуется строительство преобразовательных подстанций, инверторных установок и заходов ЛЭП на преобразовательные подстанции.

Линии электропередачи постоянного тока стали активно строиться в 2000-е годы. Сейчас таких объектов более сотни в мире, в основном в Китае. Такие линии необходимы для передачи большого объема энергии на дальние расстояния. Наиболее экономически эффективно строить такие линии протяженностью 400–700 км. По линии постоянного тока технологические потери электроэнергии в процессе передачи намного меньше, чем по традиционным линиям переменного тока.

В документах к правительственной комиссии утверждается, что линии постоянного тока нужны для покрытия роста спроса в Московском регионе на 900 МВт «на горизонте после 2030 года» до 23,5 ГВт. Из документов следует, что проект потребует «относительно невысоких затрат на реализацию и обслуживание». Точная стоимость проекта в документах не обозначается. По словам нескольких собеседников “Ъ”, сумма может превысить 200 млрд руб. Схема финансирования проекта, по данным “Ъ”, находится в проработке. В Минэнерго заявили, что «не подтверждают работу по данному вопросу». В «Россетях» тему не комментируют. В «Росатоме» сказали “Ъ”, что поддерживают проекты, направленные на усиление связей в Единой энергосистеме России и приводящие к оптимизации режимов работы действующих и перспективных АЭС Центрального региона.

В «Росатоме» подчеркнули, что «Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС в РФ) будет рассматривать и согласовывать технические решения, которые могут коснуться необходимости реконструкции или модернизации электросетевого хозяйства атомных станций для реализации проекта.

Сейчас в России линий постоянного тока немного. Среди них — вставка постоянного тока на границе с Финляндией, которая до середины 2022 года обеспечивала экспорт электроэнергии из РФ, а также вставка постоянного тока в Забайкальском крае для перетоков между Сибирью и Дальним Востоком. В документах к правительственной комиссии говорится, что «Россети» изучили опыт Китая по строительству протяженных линий постоянного тока (сверхвысоковольтные ЛЭП более 800 кВ) для электроснабжения Пекина и Шанхая с передаваемой мощностью до 7 ГВт. Собеседники “Ъ” предупреждают, что у России могут возникнуть трудности при производстве и покупке оборудования для проекта из-за санкционных ограничений, поскольку сейчас внутри страны нет опыта такого производства.

«Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) впервые сообщил о возможном возникновении дефицита энергомощности в Московском регионе в конце 2023 года. В прогнозах регулятора говорилось, что в энергосистеме Москвы и Московской области работают станции на иностранных газовых турбинах суммарной мощностью 1,7 ГВт, обслуживание которых затруднено из-за санкций.

По мнению СО, если турбины придется остановить, в регионе потребуется построить до 1,5 ГВт новой генерации или новые электросети.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что загрузка существующих генерирующих мощностей — более эффективный проект, нежели строительство новых электростанций. По его подсчетам, CAPEX новых газовых ТЭС мощностью 1,5 ГВт может быть на уровне 200–448 млрд руб. Основной вопрос для регуляторов — это проработка схемы финансирования проекта строительства сетевой инфраструктуры постоянного тока, поскольку «Россетям» будет крайне сложно финансировать такой проект из-за недостатков тарифного регулирования, подчеркивает Сергей Сасим. Сейчас начисляемая на возврат капитала доходность для магистральных сетей — 10%, что ниже экономически обоснованной доходности, указывает аналитик. Возврат инвестиций в данном случае займет 35 лет, и подобный проект может не окупиться, допускает он. Господин Сасим считает, что «Росатом» мог бы выступить в качестве соинвестора в проекте, например, при оплате строительства схемы выдачи мощности АЭС.

Полина Смертина, Наталья Скорлыгина