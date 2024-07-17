Маркетплейсы предупредили о возможных проблемах с ввозом товаров из-за границы

Внесение изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может усложнить оформление зарубежных покупок, а ввоз части товаров станет невозможным, заявили РБК участники рынка интернет-торговли и представители маркетплейсов. Ожидается, что страны ЕАЭС ратифицируют изменения в ближайшее время. В Ozon предупредили, что цены на все товары из-за пределов союза вырастут на 15%.

ЕАЭС включает РФ, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию. Внесение изменений в Таможенный кодекс в части регулирования внешней электронной торговли было одобрено в декабре 2023 года. Новые правила предполагают:

выделение товаров трансграничной электронной торговли в отдельную категорию,

введение декларации на товары электронной торговли,

введение понятия института оператора электронной торговли (займется таможенным декларированием),

создание специальных таможенных складов для товаров электронной торговли.

По данным РБК, нововведения стали темой встречи рабочей группы по нетарифному регулированию при Минпромторге 9 июля. На ней обсуждались исключения по аналогии с товарами для личного пользования. Однако между участниками рынка возникли разногласия. Онлайн-игроки призвали принять нормативно-правовую базу под новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС, чтобы покупки товаров из-за границы через интернет не стали дороже и сложнее. Участники традиционной розницы настаивали на введении тех же требований для товаров электронной торговли, что и для товаров, ввозимых обычным импортом.

Источники РБК на рынке электронной торговли заявили, что новые правила затронут AliExpress, CDEK.Shopping, направления Global у Ozon и Wildberries для покупки товаров из-за рубежа, а также «Почту России».

В Ozon пояснили, что ратифицируемый кодекс приравняет товары электронной торговли, купленные физлицами, к коммерческим партиям. «Это значит, что на каждый заказанный товар покупатель будет вынужден оформить такой же пакет разрешительных документов, как крупный бизнес оформляет на коммерческую партию»,— уточнил представитель Ozon. Такая процедура занимает до трех месяцев и может многократно превысить по стоимости сам товар.

В Минпромторге заявили РБК, что товары электронной торговли будут разделять на две категории: предназначенные для реализации физлицам и купленные физлицами. По данным министерства, прорабатывается возможность распространить на вторую категорию правила ввоза товаров личного пользования, отправляемых через международную почту или перевозчиков.

Ранее «Известия» сообщали, что российские власти изучают возможность отмены порога беспошлинного ввоза иностранных товаров. Сейчас без пошлин можно ввозить товары до €1 тыс. и 31 кг. После отмены порога может быть введена единая ставка в размере около 5%, но не менее €1 за 1 кг.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Пошлины положили под порог».

Лаура Кеффер