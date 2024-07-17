Убежища в кризисе

Думский комитет по делам семьи анонсировал разработку федерального закона о деятельности кризисных центров для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Глава комитета Нина Останина пояснила, что сейчас многие такие организации «живут только на пожертвования», а новый ФЗ позволит обеспечить поддержку государства и заодно стандартизировать их работу. Впрочем, у инициативы нашлись критики: руководитель общественного движения «Родительский отпор» Николай Мишустин обвинил ее авторов в стремлении «лишить мужчину жены и семьи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства провел круглый стол, посвященный работе шелтеров — кризисных центров для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Семья не должна быть источником насилия — на то она и семья»,— заявила глава комитета Нина Останина (КПРФ). Однако «только обсуждением принятия закона о домашнем насилии» решить проблему невозможно, считает она: нужно работать комплексно, в том числе расширяя сеть кризисных центров. «Кто-то говорит, что кризисные центры, изолируя женщин, разрушают семью,— признала она.— Никогда не соглашусь с этим, но такая точка зрения тоже есть».

Госпожа Останина рассказала, что сегодня многие кризисные центры «живут только на пожертвования».

По ее мнению, необходим федеральный закон, который закрепит единые стандарты работы кризисных центров и позволит им систематически получать государственное финансирование. При этом необходимо будет определить, какие категории граждан смогут обратиться в такие организации: по словам госпожи Останиной, в помощи нуждаются не только жертвы домашнего насилия. «Не секрет, что спецоперация тоже внесла в этой части свою лепту,— сказала она.— Те ребята, которые, чтобы ускорить свой выход из места лишения свободы, заключили контракты с Министерством обороны... Длительная изоляция этих людей, и то место, где они сейчас находятся,— передовые огневые позиции — они совсем даже не способствуют гуманизации… Для них тоже требуется отдельная программа реабилитации и социализации. И может быть, кризисные центры нужны тем ребятам, которые сейчас уже отвоевали, но какое-то время были изолированы».

Депутат Татьяна Буцкая («Единая Россия») отметила, что одни кризисные центры принимают всех граждан, другие — только зарегистрированных в регионе, где расположен центр. Еще одна проблема — требования государственных центров и последствия обращения туда. «Если ты в кризисной ситуации, но не малообеспеченный, государственный кризисный центр тебя не примет,— говорит депутат.— Либо, если ты пришла в государственный кризисный центр, то тогда все выплаты, которые ты получаешь на детей, останавливаются, потому что считается, что ты находишься на государственном обеспечении. И женщины не идут просто в этот центр, потому что понимают, что потеряют выплаты. Это точно надо менять».

Еще одна проблема — вопрос информирования граждан о существовании шелтеров. Госпожа Буцкая рассказала, что в уборных московских ТЦ появились QR-коды с подписями «Бьет, значит не любит» и «Не молчи». Через них можно попасть на сайт кризисного центра. Депутат полагает, что такую практику необходимо распространить: «Это надо делать во всех общественных местах». Впрочем, это предложение яростно раскритиковал эксперт комитета Николай Мишустин, руководитель общественного движения «Родительский отпор» (на сайте организации указано, что господин Мишустин более 25 лет «ведет борьбу против ювенальной юстиции и цифрового фашизма»). В идее с QR-кодами он увидел «низменную туалетную агитацию» и «попытки Запада ликвидировать нашу семью». Не нравятся ему и сами кризисные центры: «Я прихожу домой, прошу ребенка помыть посуду, она мне говорит: "Ты что, абьюзер?" Я рот раскрыл, думаю, где же она этого нахваталась, и понимаю — я живу рядом с одним из таких центров,— пожаловался руководитель "Родительского отпора".— Если мы мужчину лишаем семьи, лишаем жены, кого они будут защищать на СВО? Как мы потом можем апеллировать к символу Родины-матери?» Господин Мишустин предложил признать экстремистской «западную подрывную философию домашнего насилия, которая работает на феминизацию женщин, инфантилизацию мужчин и ликвидацию семьи как таковой».

Нина Останина тем не менее пообещала собрать и изучить все предложения по законопроекту о шелтерах. Вернуться к разработке инициативы она планирует в осеннюю сессию.

Эмилия Габдуллина