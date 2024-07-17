ПАКи и ПАКи

Совет федерации проработает с профильными министерствами и участниками рынка возможность ускорить включение программно-аппаратных комплексов (ПАКов) в реестры отечественного ПО, радиоэлектроники и промышленной продукции. Включение в реестры дает вендорам налоговые льготы, а также преференции при госзакупках. При этом для обеспечения независимости российской инфраструктуры от зарубежных ПАКов власти могут выделить значительные средства в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Совете федерации обсудят возможность сократить сроки оформления документов, необходимых для включения программно-аппаратных комплексов в реестры отечественного ПО, российской радиоэлектронной и промышленной продукции. Об этом заявил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин 15 июля на сессии Кавказского инвестиционного форума. Замдиректора департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию Минцифры Виктория Денисова в ходе сессии добавила, что министерство поддержит инициативу.

Михаил Мишустин, премьер РФ, 8 июля 2024 года: К концу десятилетия 80% всех предприятий должны перейти на отечественный программный продукт. Прежде всего — в системах управления ресурсами и производством.

Упростить процедуру внесения ПАКов в реестры Минцифры и Минпромторга на форуме предложил глава комитета по экспорту ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (входят 290 компаний) Олег Кравчук. По его словам, сейчас процесс занимает много времени, особенно у вендоров ПАКов в сфере кибербезопасности: им нужны лицензии и сертификаты ФСТЭК и ФСБ, на получение которых уходит до одного года. «У ИБ-компаний на разработку программно-аппаратного комплекса уходит от двух до трех лет, а потом столько же — на внесение в реестры»,— уточнил господин Кравчук. В Минпромторге и Минцифры на запрос “Ъ” не ответили.

Реестры отечественного софта и радиоэлектроники позволяют разработчикам претендовать на получение нулевой ставки налога на прибыль и снижение до 7,6% страховых взносов, а также дают преференции при госзакупках. Так, в рамках подготовки нацпроекта по экономике данных в РФ рабочая группа «Доверенная инфраструктура» предлагала до 2030 года выделить 130 млрд руб. на замещение иностранной электроники и компонентной базы, а также «доверенные» ПАКи (см. “Ъ” от 30 октября 2023 года). Нацпроект должен быть принят осенью.

Директор департамента индустриальных ПАКов «Ф-плюс оборудование и разработки» (Fplus) Илья Левчук подтвердил заинтересованность разработчиков во внесении в реестры по принципу «одного окна». «Сейчас мы подаем в два реестра, быстрее, чем за три года, но не меньше, чем за год-полтора»,— отметил он. Реализовать сервис «одного окна» возможно на «Госуслугах», считает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. Он объясняет инициативу необходимостью импортозамещения в сегменте средств защиты информации, которое тормозит получение лицензий и сертификатов.

«За два года с момента разработки нового российского средства защиты информации (СЗИ) до поступления на рынок продукт может стать морально устаревшим»,— говорит господин Комлев.

Малые компании с небольшим штатом сотрудников из-за сложности процедур внесения в реестры часто тратят ресурсы на бумажную работу или несут финансовую нагрузку, отдавая подготовку документов на аутсорс, а единое окно позволит им сэкономить деньги и сосредоточиться на создании продуктов, считает архитектор Softline Digital Семен Одинец.

Главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юркомпании ЭБР Кирилл Ляхманов отметил, что для ускорения регистрации ПАКа нужно сократить число документов, необходимых для подачи заявки: сейчас их не менее 25. Руководитель экспертно-аналитического отдела производителя общесистемного и прикладного ПО ALMI Partner Елена Куц считает, что ПАК, аппаратная часть которого не включена в реестры Минпромторга, можно включить в реестр отечественного софта Минцифры. «Но потребуется заключение министерства об отсутствии аналогов, произведенных в России. Подготовка займет примерно 73 рабочих дня с учетом экспертизы»,— добавила она.

Артур Якушко