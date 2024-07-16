Airbus улучшил прогноз 20-летнего развития мировой авиаотрасли

Европейский авиаконцерн Airbus сегодня, 16 июля, опубликовал прогноз развития мировой гражданской авиаотрасли на ближайшие 20 лет. Эксперты компании отмечают, что, несмотря на сильный удар, который нанесла по рынку авиаперевозок пандемия COVID-19, индустрия продемонстрировала способность сопротивляться негативным факторам.

По данным Airbus, уже в 2022 году мировые авиаперевозчики в целом вышли в прибыль после многомиллиардных убытков 2020–2021 годов, а в 2023-м совокупная операционная прибыль компаний достигла $52,2 млрд, превысив показатели допандемийного 2019 года ($43,2 млрд). По итогам 2024 года Airbus ожидает дальнейшего роста операционной прибыли авиаперевозчиков — до $59,9 млрд.

В связи с этим Airbus повысил свой прогноз по числу новых коммерческих самолетов, которые понадобятся авиакомпаниям в ближайшие 20 лет,— с 42,4 тыс. в прошлом прогнозе до 48,2 тыс.— в нынешнем. В наиболее массовом сегменте узкофюзеляжных лайнеров Airbus также пересмотрел свой прогноз в сторону повышения — на 3%, до 33,5 тыс.

Что касается прогноза по регионам, то сильнее всего, по мнению Airbus, вырастет спрос на широкофюзеляжные лайнеры со стороны авиакомпаний Северной и Южной Америки — больше чем на 10% в ближайшие 20 лет. Единственным регионом, где прогноз по таким лайнерам пересмотрен в сторону понижения, стал Ближний Восток. Aibrus полагает, что из-за перенасыщения рынка этого региона спрос на широкофюзеляжные лайнеры от местных авиакомпаний сократится на 2%.

О том, как новый бизнес-джет смог попасть в Россию, читайте в материале «Airbus A320neo пополнил парк».

Евгений Хвостик