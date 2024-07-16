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Коммерсантъ FM
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Ивана Илича переводят с итальянского

Сумма сделки между «Зенитом» и «Торино» может составить €25 млн

Флагман отечественного футбола «Зенит», решившийся на довольно заметную кадровую перестройку перед очередным сезоном, может совершить очень дорогой трансфер, оценивающийся в сумму до €25 млн. В рамках этой сделки петербуржцы собираются приобрести одного из самых интересных игроков сербской сборной — центрального полузащитника Ивана Илича, выступавшего за итальянский «Торино».

На завершившемся в воскресенье чемпионате Европы Иван Илич (в красной форме) был одним из важнейших игроков сборной Сербии и принял участие во всех трех матчах своей команды на групповом этапе

На завершившемся в воскресенье чемпионате Европы Иван Илич (в красной форме) был одним из важнейших игроков сборной Сербии и принял участие во всех трех матчах своей команды на групповом этапе

Фото: Leonhard Simon / Reuters

На завершившемся в воскресенье чемпионате Европы Иван Илич (в красной форме) был одним из важнейших игроков сборной Сербии и принял участие во всех трех матчах своей команды на групповом этапе

Фото: Leonhard Simon / Reuters

О том, что сделка между «Зенитом» и «Торино» по приобретению петербуржцами 23-летнего Ивана Илича находится в финальной стадии, а стороны завершают «подготовку» документов, сообщил Tuttosport. Ранее о переговорах по поводу Илича рассказывал целый ряд других медиаресурсов — и итальянских, и сербских, и российских. Все они солидарны в оценке его стоимости: она может составить с учетом бонусов €25 млн (при этом сам Илич по контракту с «Зенитом» будет зарабатывать свыше €3 млн ежегодно).

Если эта информация верна, покупка войдет в топ-10 самых дорогих, на которые когда-либо отваживались отечественные клубы. Для свежего же отрезка истории российского футбола она и вовсе выглядит беспрецедентной.

В течение двух с половиной лет, прошедших с момента начала специальной военной операции и введения в его отношении санкций, представители РПЛ не приобретали футболистов, стоивших дороже €15 млн.

В случае с Иваном Иличем происхождение солидной цены вполне объяснимо. Во второй половине прошлого десятилетия он считался чуть ли не главным сербским футбольным талантом, а в чемпионате своей страны умудрился дебютировать в 16 лет и сразу привлек внимание «Манчестер Сити», который подписал с ним контракт. В основе английского гиганта Иличу поиграть не удалось, но, находясь в аренде в голландском НАК, он проявил себя достаточно хорошо, чтобы попасть в высший итальянский дивизион — в «Верону». В «Торино» из нее он перешел в начале прошлого года. Сначала туринский клуб, занявший в прошедшем чемпионате Италии девятое место, арендовал Илича, а затем выкупил его у «Вероны» за €19 млн, по версии Transfermarkt, и за сумму чуть скромнее, по версиям других источников.

Отзывы по поводу выступлений Ивана Илича в итальянском первенстве были чаще всего положительными, а La Gazzetta dello Sport называла его «профессором», имея в виду неплохое понимание игры сербом.

В отчете Scouted Football, посвященном наиболее перспективным молодым игрокам европейских лиг, Илича также выделяли, охарактеризовав как «современного центрального полузащитника», успешно сочетающего качества разрушителя и созидателя, умеющего срывать чужие атаки и помогать развивать свои.

Сборной Сербии Иван Илич пригодился еще на катарском мировом первенстве в конце 2022 года, а на чемпионате Европы в Германии, завершившемся в воскресенье, он был уже одним из важнейших для нее футболистов. В первом матче турнира — против англичан — Илич вышел на замену сразу после перерыва, в двух следующих — со словенцами и датчанами — в стартовом составе.

Сербская команда на первенстве провалилась, финишировав последней в группе, однако Иван Илич должен был записать его себе, скорее, в актив. Когда он находился на поле, сербы пропустили всего один гол, а единственный ими забитый — во многом его заслуга. Это Илич отдал голевую передачу Луке Йовичу в концовке матча со словенцами.

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Приобретением Ивана Илича «Зенит» может продолжить довольно радикальную по своим меркам кадровую перестройку, на которую решился после прошедшего сезона. В нем петербуржцы взяли все стоявшие на кону ценные призы, но шестое подряд золото чемпионата России добыли лишь в заключительном туре, почти чудом.

Перед новым сезоном, открывшимся его субботней победой в матче за Суперкубок против «Краснодара» (чемпионат России стартует 20 июля), «Зенит» уже успел усилиться несколькими заметными новичками из российских клубов: вратарем Евгением Латышонком, защитниками Сергеем Волковым и Юрием Горшковым, атакующим хавбеком Максимом Глушенковым. Однако, если верить некоторым источникам, не исключен вариант, при котором в рамках этого летнего трансферного окна зенитовцам придется расстаться со своими бразильскими лидерами Клаудинью и Венделом: в них заинтересованы зарубежные команды.

Алексей Доспехов

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