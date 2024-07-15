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Коммерсантъ FM
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ЦБ приостановил публикацию данных об объемах внебиржевых торгов валютой

Банк России объявил о приостановке публикации статистики внебиржевого валютного рынка. Это необходимо для ограничения санкционного влияния, говорится в заявлении регулятора.

Центробанк начал публиковать ежедневную информацию об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра», в апреле. Статистику регулятор публиковал в дополнение к ежемесячным данным для улучшения информирования пользователей об операциях на внутреннем внебиржевом рынке.

В «Обзоре рисков финансовых рынков» за июнь ЦБ сообщал, что совокупный объем биржевых торгов валютой относительно мая сократился на 33,3% — до 6,3 трлн руб. Причиной является прекращение торгов долларами и евро из-за санкций против Московской биржи. Чистые покупки физлицами валюты упали в июне до 100,2 млрд руб. против 178,9 млрд в мае. Среднедневной оборот валютного рынка снизился на 32,7% — с 418 млрд руб. в первой половине июня до 282 млрд руб. во второй.

Минфин США 12 июня ввел санкции против Московской биржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. После этого Мосбиржа приостановила торги гонконгскими и американскими долларами и евро (эти валюты доступны на внебиржевых торгах), а Банк России перешел к новым правилам расчета официального курса рубля к этим валютам. С 13 июня ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к российскому рублю на основе данных кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Валюта волнуется раз».

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