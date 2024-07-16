Праворульное каско

Крупнейшие страховые компании по каско на фоне ужесточения конкуренции выходят в новые сегменты, в частности, начинают продавать полисы для праворульных машин, бывших в употреблении. При этом возмещение при страховых случаях может осуществляться деньгами. По словам экспертов, такой подход защищает страховщиков от избыточных рисков этого сегмента, в том числе на фоне трудностей поставки дефицитных запчастей и срывов сроков ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На фоне жесткой конкуренции на рынке каско страховые компании стали проявлять больше внимания к сегменту праворульных автомобилей. О запуске таких услуг в понедельник, 15 июля, объявил «Ингосстрах» (по данным «Эксперт РА», занимает первое место по сборам в сегменте за 2023 год). Не исключают запуска подобного продукта в ВСК (четвертое место по сборам).

В настоящее время в этом сегменте работает «РЕСО-Гарантия» (третье место по сборам). По словам старшего управляющего продуктом по автострахованию департамента розничного страхования в «РЕСО-Гарантии» Павла Яковлева, первоначальное страхование по каско для физлиц допускалось для машин до семи лет, если они ранее не страховались, а в случае перехода из другой страховой компании — до 12 лет. По его словам, в ближайшее время в компании будет введен единый возраст вновь принимаемых автомобилей до 12 лет по всем сегментам. В «Ингосстрахе» предполагают страховать автомобили с правым рулем возрастом до 15 лет. При этом подходы страховщиков в отношении возмещения отличаются. Если в «РЕСО-Гарантии» возмещение предоставляется только ремонтом автомобилей, то в «Ингосстрахе» возмещение будет проводиться только деньгами.

Особенный интерес к сегменту праворульных машин вызвала «ограниченность рынка» каско, считают эксперты. Рынок довольно жестко поделен, а снижение тарифов для переманивания клиента может обернуться убытками для страховой компании. Такая ситуация заставляет страховщиков искать более нишевые клиентские сегменты, указывает собеседник “Ъ” на страховом рынке. По словам директора по развитию страхового бизнеса маркетплейса «Сравни» Александра Крайника, ранее часто действовали заградительные тарифы на правый руль из-за сложностей с ремонтом, вызванных специфичными, отличающимися деталями. При этом, по оценке исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, парк японских автомобилей продолжает расти. В частности, в июне на ввоз из Японии пришлось 66,1% от всего импорта автомобилей с пробегом, или 21,7 тыс. машин, следует из данных «Автостата».

66,1 процента от всего импорта автомобилей с пробегом пришлось на ввоз из Японии по итогам июня

Вместе с тем продукт, реализуемый «Ингосстрахом»,— каско с финансовым возмещением — может быть более прибыльным по сравнению с обычным каско, считают эксперты. Поскольку в этой страховке предусмотрена только денежная выплата, которая рассчитывается по таблице страховщика, компания заранее защищает себя от рисков, в том числе потенциальных неустоек из-за срыва сроков ремонта и споров по поводу размера выплаты, поясняет эксперт «Банки.ру» Александр Макаров. Это значит, что с точки зрения администрирования продукт будет «дешевым» для страховщика и станет еще одним источником потенциальной прибыли, считает он. Запуск данного продукта на условиях фиксированных сумм компенсаций при наступлении страхового случая позволит компании оптимизировать соотношение цены и риска в сегменте возрастных праворульных машин, подтверждает партнер Б1 Татьяна Самсонова.

Впрочем, эксперты указывают на серьезные риски выхода в этот сегмент. В целом сегмент подержанных автомобилей может оказаться убыточным в силу возраста автомобиля и большой частоты поломок, отмечает директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев.

Юлия Пославская, Ольга Никитина