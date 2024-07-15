Фильтруй Wi-Fi

Москва наращивает закупки публичного Wi-Fi с функциями анализа (фильтрации) трафика. Общая сумма контрактов за 2024 год уже составила более 1 млрд руб., вдвое превысив показатели прошлого года. Столичные закупки происходят на фоне восстановления рынка после 2022 года, и операторы связи считают рынок публичного Wi-Fi перспективным в силу активной цифровизации. Эксперты же подчеркивают, что модернизация Wi-Fi необходима в текущих условиях для обеспечения безопасности и соблюдения законодательства, в том числе в части антитеррористических мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

МТС выиграла тендер «Мосгортелекома» на предоставление доступа к публичному (уличному) Wi-Fi в Москве, сумма контракта составила 596 млн руб., следует из карточки контракта на сайте госзакупок, заключенного 8 июля. Работы будут выполняться с 1 августа 2024 года по 30 ноября 2026 года.

Из технического задания к контракту следует, что скорость доступа в интернет составит от 1 Мбит/с до 100 Мбит/с.

Также работы предполагают организацию доступа в интернет с контент-фильтрацией. Из документов следует, что фильтрация будет осуществляться на основе специального аппаратно-программного комплекса, который в том числе будет распознавать потоки данных, идентифицировать приложения (включая игровые), голосовые вызовы и прямое подключение между пользователями, а также блокировать доступ к запрещенной информации. Дополнительно к доступу в интернет с контент-фильтрацией будет применяться технология DPI.

Deep Packet Inspection (глубокий анализ трафика; DPI) пропускает через себя весь трафик сети, анализируя содержимое пакетов передаваемой информации. Содержание пакета остается неизвестным, но DPI может отличить его по типу — например, трафик мессенджера от заблокированной соцсети.

За 2024 год «Мосгортелеком» уже провел два подобных тендера. Исполнителями услуг по ним стали «Вымпелком» (сумма контракта — 319 млн руб.) и «Сетел» (входит в телекоммуникационный холдинг «Алмател») — 159 млн руб. Таким образом, за 2024 год общая сумма закупок «Мосгортелекома» на публичный Wi-Fi в столице превысила 1 млрд руб. В 2023 году «Мосгортелеком» провел один тендер на 495 млн руб.

По данным «ТМТ-Консалтинга», в прошлом году рынок вырос на 7,7%, до 205,8 тыс. точек доступа, или на 1,5%, до 4,4 млрд руб. (от низкой базы 2022 года). Аналитики связывали рост с цифровизацией городской инфраструктуры и ростом тарифов на мобильную связь.

В «Вымпелкоме» согласны с выводами аналитиков и считают это направление перспективным. В МТС считают, что, хотя «рынок публичного Wi-Fi вышел на плато, у него есть перспективы спроса из-за создания новых общественных пространств, цифровизации технологических процессов и распространения решений интернета вещей». В «Мосгортелекоме» не ответили на запрос.

Максут Шадаев, глава Минцифры, о цифровой трансформации, в июне 2024 года, цитата по ТАСС: Мы видим, что на первом месте с большим отрывом стоит вопрос обеспечения безопасности граждан в сети Интернет.

Анализ потоков данных позволяет обеспечить дополнительную безопасность пользователей и оптимизировать нагрузку на сетевую инфраструктуру заказчика, в том числе бизнеса, полагают в «Вымпелкоме».

DPI также можно использовать для блокировки или фильтрации определенного типа трафика, а также для обеспечения безопасности и выявления потенциальных угроз, напоминает аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.

«Несмотря на то что верификация в публичных Wi-Fi давно требует идентификации, интеграция DPI в его работу может быть продиктована антитеррористическим требованиями и законодательством об ограничении доступа к запрещенной информации»,— считает редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.

На фоне роста террористической угрозы в РФ правительство, например, уже прорабатывает ужесточение законодательства в части распространения сим-карт: и для россиян, и для иностранцев (см. “Ъ” от 16 мая). А для усиления анализа трафика в конце июля прошлого года в силу вступили поправки к закону «О связи», по которым Роскомнадзор может лишать операторов лицензий за некорректное использование ТСПУ (см. “Ъ” от 25 июля 2023 года).

Алексей Жабин