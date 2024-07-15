Приставиться разрешили

В правительстве прошло совещание с представителями видеоигровой отрасли и разработчиками софта о создании в РФ собственного производства игровых приставок и консолей на российской операционной системе (ОС). В разработке консолей как нового бизнес-направления заинтересован «Ростелеком», производством электронных блоков для игровых консолей также планирует заняться компания «Бештау». Мощности для производства игровых консолей может предоставить GS Group, но участники рынка могут воспользоваться и китайскими контрактными площадками, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в департаменте радиоэлектронной промышленности Минпромторга 12 июля прошло совещание с участием представителей видеоигровой отрасли и разработчиков софта. Совещание было посвящено вопросам реализации поручения президента об организации производства игровых приставок и консолей, следует из письма Минпромторга (есть в распоряжении “Ъ”). Среди приглашенных к обсуждению указаны GSNanotech (входит в GS Group), «Ростелеком», холдинг VK, «Ред Софт», ассоциация АПРИОРИ (входят VK Play, Astrum Entertainment, United Games), Организация развития видеоигровой индустрии, Fplus, Lesta Games, производитель электроники «Бештау» и другие. В «Группе Астра» и «Байкал Электроникс» подтвердили участие в мероприятии. Обсуждалось, в частности, совместное производство комплектующих изделий и электронной компонентной базы для консоли и операционной системы для нее.

По итогам 2024 года объем продаж игровых консолей в РФ достигнет 40 млрд рублей, прогнозировали в «М.Видео-Эльдорадо». Наиболее популярны Xbox американской Microsoft и PlayStation японской Sony. Зарубежные компании в 2022 году частично ограничили активацию игр пользователям из России и прекратили официальные поставки консолей. В 2022 году правительство РФ обсуждало меры поддержки видеоигровой индустрии до 2030 года, речь шла о выпуске двух игровых консолей (см. “Ъ” от 19 декабря 2022 года). В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о производстве российских игровых приставок и консолей (см. “Ъ” от 27 марта).

GS Group готова при наличии заказчика произвести игровую консоль любой сложности, отметил вице-президент по развитию производства компании Федор Боярков.

В «Ростелекоме» отметили, что рассматривают разработку игровой консоли «в качестве перспективного бизнес-направления».

Сама консоль должна быть на ОС «Аврора», говорит представитель компании. Он не уточнил объем средств, который потребуется на запуск производства. В Минпромторге не ответили “Ъ”.

В «Бештау» рассказали, что для реализации поручения заключили технологическое партнерство с Донским государственным университетом.

Компания предоставит университету собственные площадки для производства электронных блоков консолей, говорит гендиректор «Бештау» Олег Осипов: «Компания будет отвечать за электронику, университет — за софт и производство корпусов». Он уточнил, что дополнительных инвестиций проект не потребует: все будет реализовано в рамках заявленного год назад проекта на 8 млрд руб. (компания и университет закончили соглашение в июне 2023 года), а прототипы консолей появятся в сентябре этого года.

«Ростелеком» уже пытался конкурировать с производителями игровых приставок, напоминает собеседник “Ъ” на видеоигровом рынке: «Еще в 2015 году он разрабатывал облачную платформу для дистанционного запуска игр на ТВ-приставках». Сейчас же компания может воспользоваться контрактными площадками для производства собственных игровых консолей, в том числе китайскими, считает собеседник “Ъ”. «Компаниям интересен этот рынок, так как чем дольше Sony, Microsoft и Nintendo блокируют оплату игрового контента для россиян, тем больше шансов у отечественных производителей забрать значимую долю этого рынка»,— считает он.

Юлия Юрасова, Тимофей Корнев