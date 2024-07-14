Аферушка уже пролила масло

Как стало известно “Ъ”, в Тверской суд Москвы поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова. Ему вменяется в вину хищение многомиллиардных кредитов, отмывание части полученных предприятием средств, а также легализация денег, выделенных на оборудование для маслозавода и похищенных у АО «Росагролизинг». Дело будет рассматриваться в заочном режиме, поскольку господин Бажанов находится в Великобритании. Он сказал “Ъ”, что готов отстаивать свою позицию в российском суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бажанов намерен отстаивать свою невиновность даже в заочном режиме

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Алексей Бажанов намерен отстаивать свою невиновность даже в заочном режиме

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В Тверской райсуд Москвы поступило уголовное дело в отношении 49-летнего бывшего заместителя министра сельского хозяйства РФ и основателя ныне уже не существующего холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова. Согласно судебным материалам, ему вменяется в вину мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Алексей Бажанов в 2000 году основал в Воронежской области группу компаний «Маслопродукт», которая занималась производством растительного масла. Предприниматель руководил ею в течение восьми лет, после которых был назначен заместителем руководителя Федерального агентства лесного хозяйства РФ. В 2009–2010 годах Алексей Бажанов трудился заместителем министра сельского хозяйства РФ и занимался вопросами лесного и охотничьего хозяйства. Через три года его задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии МВД, в 2009–2013 годах господин Бажанов совместно с другими сотрудниками «Маслопродукта» организовал схему вывода через подконтрольное ООО «Вита» 1,125 млрд руб., предоставленных государственным «Росагролизингом» на закупку оборудования для завода в селе Верхняя Хава в Воронежской области.

Позже в деле появился эпизод о хищении около 10 млрд руб. кредитных средств, выделенных Россельхозбанком, Московским индустриальным банком и Связь-банком на покупку сырья для того же маслозавода, а также эпизод о легализации этих денежных средств.

С апреля по декабрь 2013 года господин Бажанов находился в СИЗО. Позже меру пресечения смягчили, бизнесмена выпустили на свободу, и он уехал в Лондон. После этого его объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу. В ноябре 2020 года Великобритания отказала в его экстрадиции в Россию. Активы «Маслопродукта» к этому времени перешли в собственность группы компаний «Благо».

За время расследования дела в отношении господина Бажанова следствие довело до суда материалы в отношении нескольких сотрудников «Маслопродукта». Так, в начале прошлого года Ленинский райсуд Воронежа прекратил в связи с истечением срока давности уголовное дело о хищении у АО «Россельхозбанк» почти 1 млрд руб. в отношении руководителя ООО «Маслопродукт-Финанс» Романа Малова. Тогда же в Москве суд принял аналогичное решение по делу о мошенничестве с кредитами в отношении Николая Роднищева, который работал директором одной из структур холдинга — ЗАО «Ойл Продакшн».

Отметим, что помимо бывшего замминистра в розыске по обвинению в причастности к хищениям в «Маслопродукте» находится финансовый консультант Ольга Яудземис.

Сам Алексей Бажанов сказал “Ъ”, что готов отстаивать свою позицию в суде, воздержавшись от подробных комментариев. Ранее его защита неоднократно заявляла о невиновности доверителя.

Сергей Толмачев, Андрей Цветков, Воронеж