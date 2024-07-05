Хорошего человека много быть не должно

В 2024 году в России началась реализация программы по борьбе с ожирением у детей и подростков. Разработать комплекс мер еще в 2021 году поручила вице-премьер Татьяна Голикова. Пока в рамках программы в основном создаются методические рекомендации по снижению и профилактике заболеваемости — в практическую же плоскость их планируется перевести в последующие годы. «Ъ-Review» разбирался, чем опасен лишний вес и как с ним борются в разных странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2023 году датская Novo Nordisk стала самой дорогой компанией Европы благодаря буму продаж препаратов Wegovy и Ozempik. Изначально предназначенные для лечения сахарного диабета, эти средства оказались на волне популярности как способ борьбы с лишним весом.

Впрочем, такие препараты, как и их аналоги, покупатели зачастую применяют бесконтрольно, надеясь на быстрый и эффективный результат. На этом фоне многие страны мира, в том числе Россия, продолжают разрабатывать собственные программы по борьбе с лишним весом на фоне неуклонного роста количества людей с ожирением.

О том, что проблему необходимо решать, свидетельствуют и цифры: например, в России за последние 12 лет заболеваемость увеличилась в 1,5 раза у детей до 14 лет и почти в 2 раза — у подростков от 14 до 18 лет. Всего ожирение в стране наблюдается примерно у 10% населения.

Что считают ожирением

Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожирение — это комплексное хроническое заболевание, при котором избыточное накопление жировых тканей негативно влияет на здоровье. Ожирение может увеличивать риск появления сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, влиять на состояние опорно-двигательного аппарата и репродуктивной функции и даже повышать риск развития некоторых видов рака, пишет ВОЗ. Кроме того, ожирение влияет на качество жизни — сон и подвижность.

Выяснить, есть ли у человека избыточная масса тела или ожирение, можно с помощью формулы: массу тела в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Если получившийся показатель у взрослого человека равен или больше 25, значит, у него избыточная масса тела, а если достигает 30 — ожирение.

По данным ВОЗ на 2022 год, избыточную массу тела имели 43% всех взрослых жителей планеты (от 18 лет), или 2,5 млрд человек. Для сравнения, в 1990 году показатель был на уровне 25%. При этом из 2,5 млрд человек ожирение зафиксировано более чем у 890 млн. Это почти в два раза больше, чем в 1990 году.

Среди детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет в 2022 году насчитывалось 390 млн человек с избыточной массой тела, или 20% от всего населения планеты в этом возрасте. В 1990 году аналогичный показатель составлял всего 8%. При этом ожирение в 1990 году было лишь у 2% детей и подростков (31 млн человек), а в 2022 году — уже у 8% (160 млн человек). Среди детей младше пяти лет избыточная масса тела два года назад отмечалась у 37 млн человек.

В ВОЗ отмечают, что ранее избыточный вес считался проблемой развитых стран, однако сейчас распространенность заболевания растет также в странах с низким и средним уровнем доходов. Так, в Африке количество детей младше пяти лет с избыточной массой тела с 2000 года увеличилось почти на 23%. В 2022 году почти половина детей с избыточной массой тела или ожирением проживали в странах Азии.

По наблюдениям ВОЗ, заболевание возникает в результате дисбаланса между потреблением энергии, то есть питанием, и ее расходом — физической активностью. Но это не единственный фактор: в организации добавляют, что развитию ожирения способствуют средовые и психосоциальные условия, а также генетическая предрасположенность.

Под условиями среды, в частности, подразумеваются ограниченная доступность и дороговизна здоровых продуктов питания. В результате тенденция к ожирению наблюдается в тех же странах, граждане которых склонны к недоеданию. В частности, дети в семьях с низким и средним уровнем дохода часто страдают от ненадлежащего питания еще на этапе внутриутробного развития, младенчества и раннего детского возраста. Им приходится потреблять продукты с высоким содержанием жиров, сахаров, соли и калорий и недостатком микроэлементов. Такая еда, как правило, стоит дешевле, но отличается низким качеством питательных веществ.

При этом в ВОЗ подчеркивают, что помимо рисков развития других заболеваний детское и подростковое ожирение приводит еще и к неблагоприятным психосоциальным последствиям. Оно влияет на успеваемость в школе и качество жизни: дети сталкиваются с негативным отношением, дискриминацией и травлей со стороны окружающих.

Развитию ожирения, считают в ВОЗ, способствует и отсутствие эффективных мер со стороны системы здравоохранения — случаи избыточного набора веса и накопления жировой ткани редко выявляются на ранних стадиях.

Отечественный подход

В январе 2024 года в России началась реализация комплекса мер по борьбе с ожирением у детей и подростков, главная цель которого — снижение темпа роста первичной заболеваемости, рассказали «Ъ-Review» в Минздраве.

Поручение разработать программу еще в 2021 году давала вице-премьер Татьяна Голикова. Для реализации была создана специальная межведомственная рабочая группа, ее члены сформировали унифицированные критерии оценки избыточной массы тела и ожирения для детей любого возраста. Эти показатели предполагается внести в соответствующие нормативные акты.

Необходимость подобной программы подтверждается цифрами. По данным Росстата, в 2022 году в России было выявлено более 419 тыс. новых случаев ожирения. Для сравнения, в 2021 году зафиксировано 383 тыс. новых случаев, в 2020-м — 372 тыс. В целом болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2022 году наблюдались более чем у 13 млн россиян, из них сахарный диабет — у 5,3 млн, а ожирение — у 2,2 млн.

Среди детей до 14 лет в 2022 году ожирение было выявлено у 108 тыс. человек. Показатель растет на протяжении последних лет: в 2015 году он составлял около 93 тыс., в 2010-м — 69 тыс. детей. Среди подростков в возрасте от 15 до 18 лет в 2022 году ожирение фиксировалось более чем у 40 тыс., с 2010 года этот показатель увеличился почти в 2 раза (с 21 тыс.).

Всего, по оценке директора Государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Натальи Мокрышевой, которую она приводила осенью 2023 года, в России ожирение наблюдается у 10% населения.

Пока в рамках программы по борьбе с ожирением в основном разрабатываются методические рекомендации и материалы. Например, были продуманы механизмы взаимодействия центров общественного здоровья и медицинской профилактики с образовательными учреждениями для реализации здорового образа жизни. Также разработан подход к экспертной оценке рекламной продукции по вопросам питания детей с точки зрения ее влияния на общественное здоровье, добавили в министерстве.

На фоне роста заболеваемости ожирением растет и интерес россиян к физкультуре: за последние 12 лет количество людей, занимающихся спортом в различных клубах и секциях, увеличилось с 36,3 млн до 70 млн в 2022 году. Чтобы поддержать баланс физической активности, программа по борьбе с лишним весом предполагает создание среды для активного образа жизни: оборудование мест для физической активности на свежем воздухе, развитие сети доступных спортивных сооружений, разработку рекомендаций по подготовке индивидуальных учебных планов по физкультуре для детей с ожирением.

Разработка этих и ряда других мер планируется в течение всего 2024 года, а их реализация — в «последующие», уточнили в Минздраве. При этом в министерстве подчеркивают, что реализация программы не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. Комплекс мер не включает мероприятия по лекарственной терапии ожирения у детей и подростков, обратили внимание «Ъ-Review» в пресс-службе российского производителя лекарств «Герофарм». Однако там настаивают со ссылкой на мнение экспертов, что «данному вопросу следует уделить внимание».

Во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) указывают, что пока не существует четкого регламента, какие конкретно специалисты и на основании каких показателей должны ставить диагноз и заниматься лечением. Впрочем, этот вопрос начал прорабатываться, добавили в организации.

В ВСП также сетуют, что по-прежнему нет разделения работы между диетологами и эндокринологами, которое, по мнению представителей союза, было бы целесообразным, и не ужесточился контроль питания в образовательных учреждениях, где доступны высококалорийные продукты и сахаросодержащие напитки. «Очень важно своевременно бить тревогу при избыточном увеличении массы тела у ребенка. Школьный врач, педиатр, любой медицинский работник должен объяснять родителям опасность и необходимые меры для профилактики и лечения ожирения у детей»,— настаивают в ВСП. Там надеются, «что в этом году работа пойдет активнее и инициативы будут переведены в практическую плоскость». Еще одна важная задача — проработка методологических подходов к обследованию детей с отклонениями массы тела для формирования групп риска, а также дальнейшей маршрутизации пациентов.

Как борются с ожирением в мире

В ВОЗ уверены, что избыточная масса тела и ожирение, а также вызываемые ими заболевания во многом поддаются профилактике и лечению. В числе профилактических мер в организации рекомендуют придерживаться здорового образа жизни, в том числе «эмоциональной саморегуляции», ограничить потребление продуктов с высоким содержанием жиров и сахара. Медицинским работникам, по мнению ВОЗ, необходимо регистрировать рост и вес пациентов, обращающихся в медучреждения, и консультировать их по вопросам здорового питания и образа жизни.

В случае постановки диагноза «ожирение» врачи должны обеспечить комплексное лечебно-профилактическое ведение пациента, в том числе по вопросам медицинского и хирургического лечения, а также контролировать факторы риска развития других заболеваний: уровень глюкозы и липидов в крови, артериальное давление.

По мнению ВОЗ, проблема ожирения — «предмет скорее социальной, нежели индивидуальной ответственности» и решить ее можно за счет формирования благоприятной экологической и социальной среды, в которой здоровое питание и регулярная физическая активность будут наиболее доступными и экономически приемлемыми формами повседневного поведения. Кроме того, в организации считают необходимым ограничение маркетинга продуктов с высоким содержанием сахаров, соли и жиров, особенно предназначенных для детей и подростков.

По данным Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы, в числе наиболее «худых» стран мира — Сингапур и Япония. В Сингапуре борьбой с ожирением на национальном уровне занимается Совет по укреплению здоровья, созданный еще в 2001 году. Он разрабатывает специальные комплексные программы по формированию здорового образа жизни, укреплению здоровья взрослых на рабочем месте, а также детей разных возрастных групп в образовательных учреждениях. Причем последнему, судя по данным официального сайта совета, уделяется особое внимание.

В Японии вопросами здорового питания занимаются с середины прошлого века, там же в 1975 году разработали специальную диету, которая стала одной из самых здоровых в мире. Она имеет пять ключевых характеристик: маленькие порции, приготовление методами кипячения, пропаривания или же употребление сырой пищи, обилие соевых продуктов, морепродуктов, овощей, фруктов, грибов и зеленого чая (а яйца, молочные продукты и мясо, наоборот, употребляются умеренно), использование ферментированных приправ, то есть соевого соуса, уксуса и других вместо сахара и соли, а также наличие в основном меню риса, одного супа, одного основного блюда и двух гарниров, что позволяет достигнуть разнообразия в питании. За счет такого подхода, а также приверженности здоровому образу жизни распространенность ожирения в Японии одна из самых низких в мире — около 4%.

Однако, по мнению ВОЗ, чтобы прекратить рост распространенности ожирения, самостоятельных мер, принимаемых различными странами, недостаточно — необходимо объединить усилия. Поэтому в 2022 году государства—члены ВОЗ утвердили глобальные задачи, главная из которых — остановить к 2025 году рост заболеваемости диабетом и ожирением.

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Алиса Леонидова