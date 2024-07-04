В Кольцово пассажир опоздал на рейс в Пензу и «заминировал» самолет

Пассажир самолета авиакомпании «Россия» рейса №6790 Екатеринбург — Пенза в аэропорту Кольцово опоздал на посадку и сообщил, что лайнер якобы заминирован. Эту информацию «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Шешеня, Коммерсантъ Фото: Алина Шешеня, Коммерсантъ

Пассажиров высадили для дополнительного досмотра самолета и багажа. «В итоге ничего опасного обнаружено не было, сразу после проверки и проведения необходимых процедур безопасности самолет вылетел по маршруту»,— сообщили в аэропорту.

Согласно информации табло вылетов из Кольцово, рейс в Пензу на 3 июля должен был отправиться в 17:20, но вылетел примерно через два часа — в 19:34.

Напомним, в 2023 году силовики задержали 16-летнего подростка из Екатеринбурга, подозреваемого в лжеминировании школы в Серове, он признался и раскаялся в содеянном.

Ирина Пичурина

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