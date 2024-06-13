Короедов опередили чиновники

В Красногорском горсуде Московской области началось рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества, в которое, по версии следствия, входили бывшие высокопоставленные чиновники, отвечавшие за лесное хозяйство Подмосковья. С их одобрения в регионе под видом санитарно-оздоровительных мероприятий были незаконно вырублены десятки гектаров здорового леса. Древесину фигуранты продавали различным мебельным фабрикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Перед судом предстали девять обвиняемых, в том числе бывший зампред комитета лесного хозяйства региона (Мособлкомлес) Александр Прокопченко и экс-гендиректор ГКУ Московской области «Мособллес» Наталья Нефедьева. Большинство остальных фигурантов — их подчиненные.

В зависимости от роли им инкриминируются создание организованного преступного сообщества (ОПС) и участие в нем, особо крупное мошенничество, получение, дача взяток и посредничество в этом, злоупотребление должностными полномочиями, а также уничтожение или повреждение лесных насаждений (ч. 2 и 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 5 и 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291, ч. 3 и 4 ст. 291.1, ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 261 УК РФ). Суду предстоит исследовать 140 томов уголовного дела. Дела в отношении еще двоих фигурантов, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, были выделены в отдельное производство и рассматриваются в том же Красногорском горсуде с мая в особом порядке.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование уголовного дела, фигурантами которого являются бывшие высокопоставленные чиновники, отвечавшие за лесное хозяйство Подмосковья, их подчиненные и коммерсанты, ГСУ СКР по Московской области начало 30 ноября 2021 года с пяти эпизодов особо крупного мошенничества. Речь тогда шла о незаконной вырубке на территории Орехово-Зуевского, Шатурского, Ногинского, Егорьевского и Виноградовского лесничеств десятков гектаров здорового леса под видом санитарно-оздоровительных мероприятий.

Например, в районе СНТ «Цветмет» Орехово-Зуевского городского округа незаконно был вырублен лес на площади 5 га, рядом с СНТ «Онколог» под Шатурой — 4 га, а около деревни Большое Гридино Егорьевского городского округа — 3 га.

В ходе дальнейшего расследования в действиях обвиняемых, большую часть которых по ходатайствам СКР Бабушкинский суд Москвы отправил в СИЗО и под домашние аресты, был выявлен еще целый ряд противоправных деяний, включая взятки и хищение бюджетных средств. Фигурантам вменили в вину еще и действия в составе ОПС. Его организаторами следствие считает тогдашних зампреда Мособлкомлеса Александра Прокопченко и гендиректора «Мособллеса» Наталью Нефедьеву.

Из материалов дела следует, что действовать ОПС начало в 2015 году и состояло из «трех структурированных преступных групп». Помимо организаторов в него, по версии следствия, входили бывшие руководители Центрлесхоза и его филиалов, несколько должностных лиц Мособлкомлеса и «Мособллеса», в котором 19 филиалов-лесничеств, а также коммерсанты.

Задачей чиновников и подконтрольных им должностных лиц, как полагают в СКР, являлось «беспрепятственное оформление участков для производства санитарно-оздоровительных рубок, а также лесовосстановительных работ, в том числе за счет бюджетных средств на землях лесного фонда Московской области». При этом последние, по версии следствия, проводились только на бумаге, а за подписание фиктивных актов о якобы посаженных на месте вырубленных деревьев новых чиновники получали взятки в размере от 400 тыс. до 1,5 млн руб.

Непосредственно же рубкой деловой древесины на основании поддельных актов лесопатологических обследований занималось ООО «Плитинвест», которое возглавлял Денис Нефедьев, сын Натальи Нефедьевой. Именно его компания в подавляющем большинстве случаев и выигрывала проводимые Мособлкомлесом и «Центрлесхозом» тендеры на уничтожение пораженных короедом деревьев, а вместо этого, как установили следователи, под корень спиливала десятки гектаров здорового подмосковного леса. Затем дорогостоящая древесина продавалась через сообщников-коммерсантов различным мебельным фабрикам и деревообрабатывающим предприятиям.

Отметим, что на момент задержания Наталья Нефедьева из «Мособллеса» уже уволилась по собственному желанию. Одним из оснований стали проверки правительством Московской области многочисленных жалоб в адрес чиновницы, лоббировавшей интересы компании своего сына. В апреле 2018 года Наталья Нефедьева стала учредителем шатурского ООО «Велет», специализирующегося на аренде и управлении недвижимостью.

Впрочем, как установило следствие, и после увольнения с госслужбы экс-чиновница вместе с бывшим шефом Прокопченко продолжали руководить процессом незаконной добычи древесины, завершившимся только после их задержания в ноябре 2021 года.

Интересно, что «за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу» Александр Прокопченко был отмечен почетным званием «Заслуженный лесовод Российской Федерации».

Нанесенный государству действиями обвиняемых ущерб, по данным следствия, составил более 150 млн руб. Для его возмещения у фигурантов арестовали активы на 600 млн.

Олег Рубникович