Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 19:06

Уголовное дело списали в памятник архитектуры

Экс-главу башкирского госкомитета по молодежной политике обвиняют в превышении полномочий

Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест до 9 августа бывшую главу госкомитета Башкирии по молодежной политике Яну Гайдук. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. По мнению следствия, чиновница своими действиями причинила ущерб объекту культурного наследия «Дому Костерина». Яна Гайдук вину не признает и намерена обжаловать решение суда.

Бывшая глава госкомитета Башкирии по молодежной политике Яна Гайдук

Бывшая глава госкомитета Башкирии по молодежной политике Яна Гайдук

Фото: vk.com / ya.gayduk

Бывшая глава госкомитета Башкирии по молодежной политике Яна Гайдук

Фото: vk.com / ya.gayduk

Яна Гайдук пробудет под домашним арестом до 9 августа, такое решение принял в четверг Советский райсуд Уфы. Бывшая глава госкомитета по молодежной политике Башкирии обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при подготовке к открытию молодежного пространства «Йэшлек House», размещенного в особняке на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса в Уфе.

Особняк начала XX века относится к памятникам архитектуры регионального значения и известен как «Дом Костерина». До 2020 года в здании располагалась Башкортостанская таможня. Осенью 2021 года помещения заняли молодежные и волонтерские объединения.

Заказчиком «Йэшлек House» был Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, находившийся сначала в подчинении министерства молодежной политики и спорта, где Яна Гайдук с 2019 по 2021 год была заместителем министра, а потом ставший подведомственным учреждением госкоммолодежи.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии, в 2021 году госпожа Гайдук «в нарушение конкурсных процедур, а также норм о защите объектов культурного наследия самостоятельно договорилась с подрядной организацией» на проведение ремонта «Дома Костерина». Затем, используя свое должностное положение, «принудила руководство ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив к работе с подысканной ей подрядной организацией, формальному проведению конкурсных процедур, заключению договора и оплаты выполненных работ избранному подрядчику без фактической их проверки на сумму более 5,2 млн руб., выделенных из бюджета республики».

«В результате преступных действий обвиняемой ремонт объекта культурного наследия проводился бесконтрольно, в отсутствие историко-культурной экспертизы и необходимых разрешений, а выполненные работы по результатам судебной экспертизы не соответствуют отраженным в договоре видам и объемам работ на общую сумму свыше 2,6 млн руб., тем самым бюджету республики причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму»,— заявили в СКР.

По данным сайта госзакупок, в здании должны были провести ремонт — выровнять штукатурку на стенах и потолках, заменить полы и плинтусы, отопительные радиаторы, люстры, бра и светильники.

На эти цели из республиканского бюджета было выделено 5,2 млн руб.

Как следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте Башкультнаследия 11 июля 2023 года, предмет охраны «Дома Костерина» не утвержден. Однако в приказе Башкультнаследия от 24 июля 2018 года обозначен запрет на проведение работ, изменяющих облик, объемно-планировочные, конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предметы охраны объекта не определены.

О том, что Яна Гайдук стала обвиняемой по уголовному делу, она сообщила во «ВКонтакте». По ее словам, ранее она проходила свидетелем по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), однако 10 июня ее статус изменился.

«Дело касается "Йэшлек хауса" — Дома молодежи и добровольцев Республики Башкортостан. Он появился в 2021 году в Уфе, первым. Руководство республики выделило красивейшее здание в центре Уфы — объект культурного наследия "Дом Костерина". И это было началом новой молодежной политики. Этот стартовый этап шел под моим руководством, как председателя государственного комитета по молодежной политике. Была задача на создание нового, современного и содержательного. Готовых рецептов не было. Но задача была выполнена»,— написала она.

Госпожа Гайдук возглавляла госкомитет по молодежной политике Башкирии с июня 2021 года по январь этого года. Осенью 2023 года в офисе госкоммолодежи и в квартире чиновницы прошли обыски. Через несколько месяцев Яна Гайдук освободила пост главы ведомства, уступив место своему бывшему заместителю — Вито Сабирову.

Яна Гайдук утверждает, что облик и конструкция здания при ремонте не изменились. Она предположила, что обвинения в ее адрес могут быть мерами «давления», «устранения» и «устрашения».

«Мы с адвокатами выстраиваем линию защиту исходя из того, что статья 286 УК РФ не подходит [к ситуации]. Те, кто посещает "Йэшлек House", знают, что ущерба культурно-историческому облику здания не причинено. Ни один из охраняемых предметов не поврежден и не изменен»,— отметила она.

Адвокат Ильмир Халиков, представляющий интересы Яны Гайдук, сообщил, что будет обжаловать домашний арест.

Идэль Гумеров, Уфа

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...