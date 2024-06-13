Уголовное дело списали в памятник архитектуры

Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест до 9 августа бывшую главу госкомитета Башкирии по молодежной политике Яну Гайдук. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. По мнению следствия, чиновница своими действиями причинила ущерб объекту культурного наследия «Дому Костерина». Яна Гайдук вину не признает и намерена обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшая глава госкомитета Башкирии по молодежной политике Яна Гайдук

Фото: vk.com / ya.gayduk Бывшая глава госкомитета Башкирии по молодежной политике Яна Гайдук

Фото: vk.com / ya.gayduk

Яна Гайдук пробудет под домашним арестом до 9 августа, такое решение принял в четверг Советский райсуд Уфы. Бывшая глава госкомитета по молодежной политике Башкирии обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при подготовке к открытию молодежного пространства «Йэшлек House», размещенного в особняке на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса в Уфе.

Особняк начала XX века относится к памятникам архитектуры регионального значения и известен как «Дом Костерина». До 2020 года в здании располагалась Башкортостанская таможня. Осенью 2021 года помещения заняли молодежные и волонтерские объединения.

Заказчиком «Йэшлек House» был Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, находившийся сначала в подчинении министерства молодежной политики и спорта, где Яна Гайдук с 2019 по 2021 год была заместителем министра, а потом ставший подведомственным учреждением госкоммолодежи.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии, в 2021 году госпожа Гайдук «в нарушение конкурсных процедур, а также норм о защите объектов культурного наследия самостоятельно договорилась с подрядной организацией» на проведение ремонта «Дома Костерина». Затем, используя свое должностное положение, «принудила руководство ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив к работе с подысканной ей подрядной организацией, формальному проведению конкурсных процедур, заключению договора и оплаты выполненных работ избранному подрядчику без фактической их проверки на сумму более 5,2 млн руб., выделенных из бюджета республики».

«В результате преступных действий обвиняемой ремонт объекта культурного наследия проводился бесконтрольно, в отсутствие историко-культурной экспертизы и необходимых разрешений, а выполненные работы по результатам судебной экспертизы не соответствуют отраженным в договоре видам и объемам работ на общую сумму свыше 2,6 млн руб., тем самым бюджету республики причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму»,— заявили в СКР.

По данным сайта госзакупок, в здании должны были провести ремонт — выровнять штукатурку на стенах и потолках, заменить полы и плинтусы, отопительные радиаторы, люстры, бра и светильники.

На эти цели из республиканского бюджета было выделено 5,2 млн руб.

Как следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте Башкультнаследия 11 июля 2023 года, предмет охраны «Дома Костерина» не утвержден. Однако в приказе Башкультнаследия от 24 июля 2018 года обозначен запрет на проведение работ, изменяющих облик, объемно-планировочные, конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предметы охраны объекта не определены.

О том, что Яна Гайдук стала обвиняемой по уголовному делу, она сообщила во «ВКонтакте». По ее словам, ранее она проходила свидетелем по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), однако 10 июня ее статус изменился.

«Дело касается "Йэшлек хауса" — Дома молодежи и добровольцев Республики Башкортостан. Он появился в 2021 году в Уфе, первым. Руководство республики выделило красивейшее здание в центре Уфы — объект культурного наследия "Дом Костерина". И это было началом новой молодежной политики. Этот стартовый этап шел под моим руководством, как председателя государственного комитета по молодежной политике. Была задача на создание нового, современного и содержательного. Готовых рецептов не было. Но задача была выполнена»,— написала она.

Госпожа Гайдук возглавляла госкомитет по молодежной политике Башкирии с июня 2021 года по январь этого года. Осенью 2023 года в офисе госкоммолодежи и в квартире чиновницы прошли обыски. Через несколько месяцев Яна Гайдук освободила пост главы ведомства, уступив место своему бывшему заместителю — Вито Сабирову.

Яна Гайдук утверждает, что облик и конструкция здания при ремонте не изменились. Она предположила, что обвинения в ее адрес могут быть мерами «давления», «устранения» и «устрашения».

«Мы с адвокатами выстраиваем линию защиту исходя из того, что статья 286 УК РФ не подходит [к ситуации]. Те, кто посещает "Йэшлек House", знают, что ущерба культурно-историческому облику здания не причинено. Ни один из охраняемых предметов не поврежден и не изменен»,— отметила она.

Адвокат Ильмир Халиков, представляющий интересы Яны Гайдук, сообщил, что будет обжаловать домашний арест.

Идэль Гумеров, Уфа