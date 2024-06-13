Сельхозпроизводителям сделали отмену

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил обнулить в регионе единый сельскохозяйственный налог для всех его плательщиков. Глава региона отметил, что снижение ставки ЕСХН показало свою эффективность, и поручил минсельхозу подготовить законопроект о сокращении ее до нуля со следующего года. Эксперты отмечают востребованность льгот по единому сельхозналогу в комплексе с субсидиями на приобретение оборудования и другими региональными мерами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Меры по снижению ставки единого сельхозналога начали принимать с 2021 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Меры по снижению ставки единого сельхозналога начали принимать с 2021 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министерство сельского хозяйства Челябинской области подготовит законопроект о снижении до нуля ставки по единому сельскохозяйственному налогу в регионе. Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер, выступая 13 июня с обращением к законодательному собранию и жителям Южного Урала. Глава региона отметил, что снижение ставки ЕСХН оправдало себя как мера господдержки, и выступил с инициативой сделать ее еще более существенной.

«Эта мера показала свою эффективность, и сегодня я предлагаю пойти еще дальше. В целях дополнительной поддержки сельхозтоваропроизводителей предлагаю снизить этот налог до нуля — фактически отменить его, начиная со следующего года на пять лет для всех сельхозтоваропроизводителей. Прошу министерство сельского хозяйства области оперативно подготовить соответствующий законопроект, а депутатов законодательного собрания — его поддержать»,— сказал Алексей Текслер.

Единый сельскохозяйственный налог платят организации и индивидуальные предприниматели, которые производят продукцию растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства и рыбоводства. Также налог взимается с тех, кто оказывает услуги производителям в области растениеводства и животноводства.

Введение мер по снижению ставки единого сельскохозяйственного налога в Челябинской области началось в 2021 году. Тогда она уменьшилась с 6 до 3%. В том же году льготой воспользовались более 700 аграриев региона — плательщиков ЕСХН.

В 2022 году по инициативе Алексея Текслера пониженную ставку по этому налогу сохранили еще на два года для всех категорий плательщиков — более 1,2 тыс. юридических лиц и предпринимателей. При этом для поддержки развивающихся хозяйств и предприятий, для аграриев, расширяющих производство и дополнительно привлекающих кадры, ставку ЕСХН обнулили. Критерием для перехода на 0% по единому сельхозналогу стало сохранение или увеличение числа работников относительно предыдущего налогового периода. В заксобрании прогнозировали, что за 2022–2024 годы экономия на налоге для сельхозпредприятий должна была составить более 100 млн руб. Теперь нулевую ставку предлагается распространить на всех плательщиков ЕСХН.

Руководитель комитета по агропромышленной политике челябинского регионального отделения общественной организации «Опора России» Евгений Фомин отмечает востребованность льгот по налогу на единый сельхозналог в комплексе с другими мерами поддержки, принятыми на региональном уровне. Среди них, в частности, субсидии на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования. На 2024 год субсидирование на эти цели предусмотрено в объеме 221 млн руб. (на 30 млн руб. больше, чем в 2023-м).

В Челябинской области действует ряд мер, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей. В их числе, кроме налоговых послаблений и субсидий на приобретение техники и оборудования, также компенсации затрат на развитие подотраслей животноводства, растениеводства, покупку минеральных удобрений, гранты на развитие фермерских хозяйств.

По данным министерства сельского хозяйства Челябинской области, в 2023 году в качестве субсидий аграриям на развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий было перечислено около 2,5 млрд руб. В число выплат вошли компенсации затрат на научно-исследовательские и конструкторские работы в отрасли, закупку сырья у членов потребительских сельхозкооперативов, возмещение части затрат на страхование сельскохозяйственных животных, приобретение элитных семян картофеля, производство овощей в тепличных хозяйствах, вовлечение пашни в сельхозоборот, производство и реализацию зерна.

Алексей Текслер в обращении к заксобранию отметил, что агропромышленный комплекс занимает в экономике региона особое место.

«За пятилетний период прямая поддержка сельхозтоваропроизводителей и льготные инвестиционные кредиты с государственной поддержкой составили почти 44 млрд руб. Ежегодно мы входим в федеральные программы развития аграрного сектора. Это, в том числе, позволило нашим аграриям приобрести за пять лет свыше 5 тыс. единиц современной техники. Второй год подряд мы собираем рекордные урожаи зерновых — свыше 2 млн тонн»,— сказал губернатор.

Глава региона также отметил развитие животноводства и птицеводства и напомнил о крупных инвестпроектах, реализуемых в этих сегментах: строительстве в Кизильском районе племенного репродуктора компании «Ситно» для выведения отечественной породы птицы. «Все это способствует обеспечению занятости в сельской местности и устойчивому экономическому росту наших территорий»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Евгений Фомин отмечает, что, несмотря на важность региональной поддержки, решение ключевых проблем сельскохозяйственной отрасли находится за рамками полномочий губернатора и областного правительства.

«Это, в том числе, государственные пошлины на экспорт, которые сильно давят на рынок и снижают рентабельность. Их отмена или корректировка могла бы улучшить положение сельхозпроизводителей-экспортеров»,— говорит эксперт.

Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива «Коелгинское» Анатолий Шундеев отмечает, что по эффективности среди мер поддержки сельхозпроизводителей на первом месте субсидии и дотации, а снижение и отмена ЕСХН является дополнительным инструментом. «У разных организаций ситуация отличается. Для нашего СПК, например, единый сельхозналог не был серьезной нагрузкой. Есть примеры стран, где налоги существенно выше, чем у нас, но и доля помощи государства в виде субсидий в структуре доходов выше. Это нормально, во всем мире сельское хозяйство субсидируемое и дотируемое, иначе цены на полках магазинов были бы очень высокими»,— говорит эксперт. По его словам, действующие субсидии работают, но с учетом снижения рентабельности, по крайней мере в молочном животноводстве, у участников рынка есть запрос на их увеличение.

Артур Якушко