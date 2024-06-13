Цифровизируй это

Одним из наиболее растущих сегментов IT-рынка в России остается электронный документооборот (ЭДО), который начал свое развитие в стране фактически с 2010 года, резко пошел в рост в период пандемии в 2020 году и сейчас переживает очередную волну успеха, в том числе в связи с уходом с отечественного рынка зарубежных вендоров. «Ъ-Review» разбирался, как устроен рынок и за счет чего обеспечивается сейчас его динамика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Первые электронные документы (ЭД) появились в России еще в 1980-х годах для ускорения согласований между разрозненными подразделениями. Системы не были унифицированными — каждая компания придумывала что-то свое. В 1990-е появились универсальные системы, которые можно было адаптировать под задачи заказчиков и масштабировать. И только с 2010 года государство запустило процесс постепенного перехода на ЭДО.

ЭД подписываются с помощью электронной подписи (ЭП), которая выпускается под каждое юрлицо (физические лица тоже могут купить себе ЭП при желании и пользоваться при обращении в госструктуры). Эту часть регулирует федеральный закон №63-ФЗ «Об электронной подписи». Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» регулирует кибербезопасность и защиту данных при ЭДО. Благодаря нормам федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» стал возможен первичный учет документа в электронно-цифровом виде. Понятия счета-фактуры, его составления и выставления регулирует Налоговый кодекс РФ, а ст. 160 и 434 ГК РФ закрепляют возможность визирования документов электронной подписью и обмена файлами с помощью электронной связи. Кроме того, положения по ЭДО регулируются федеральными законами №98-ФЗ «О коммерческой тайне», №152-ФЗ «О персональных данных» и рядом постановлений правительства.

Технически ЭДО представляет собой все то же самое, что мы привыкли видеть на бумаге: договоры купли-продажи или оказания услуг, счета на оплату, счета-фактуры, акты сверки, акты выполненных работ, товарные накладные, документы налоговой отчетности и т. д. Но документы создаются в специальных программах, а распространяются благодаря операторам ЭДО (они же чаще всего и разработчики приложений). Связь налаживается за счет приглашений партнерам для установления обмена ЭД, поэтому клиенты системы СБИС, например, спокойно обмениваются документами с клиентами системы «Контур.Диадок» и других.

Федеральная налоговая служба (ФНС) стала первой государственной структурой, которая начала использовать ЭДО. Это было сделано в рамках борьбы за прозрачность бизнеса. Логика была такой: чем проще отчетность, тем больше будет желающих работать честно. В целом в ФНС не ошиблись: спрос на ЭДО растет постоянно, за прошедшие 14 лет возникли десятки новых компаний-разработчиков, ориентированных исключительно на российский рынок, да и клиентами становятся теперь не только крупные корпорации, но и средний бизнес.

Ситуация на рынке

По данным Cnews, который ведет рейтинг крупнейших игроков на рынке системы электронного документооборота (СЭД), выручка 25 участников выросла за 2022 год на 37%, до 12,5 млрд руб. Драйверами роста портал называет уход западных вендоров, госполитику полного отказа от бумаги в ближайшем будущем и импортозамещение. Лидерами по выручке за 2022 год стали компании «Тензор» (разработчик СБИС; выручка 1,85 млрд руб., рост на 6,8%), «Синтеллект» (Tessa; 1,29 млрд руб., рост на 31,4%), Digital Design (Docsvision, СДУ «Приоритет», «Авакор»; 1,16 млрд руб., рост на 19,1%). В топ-5 также вошли Directum с 993 млн руб. (Directum RX, «Долговременный архив», Directum Smart Search, Directum Ario) и ЭОС с 962 млн руб. (СЭД «Дело», «Архивное дело»). Примечательно, что в лидерах кроме московских и питерских компаний есть разработчики из регионов (Ярославль, Ижевск), а в общем списке — из Краснодара, Самары и Уфы. Наибольший рост выручки показала компания К2Тех из Москвы: по сравнению с 2021 годом ее показатель вырос на 141%.

Эксперты портала прогнозировали рост рынка российских СЭД на 20–30% в год. Это подтверждает анализ портала TAdviser, который отмечает, что крупные компании не спешат менять ранее внедренные западные решения на отечественные в связи с необходимостью выделения дополнительных средств. В то же время рейтинг TAdviser по 2022 году показывает другую картину: согласно ему, лидером по выручке стал «Синтеллект» с 1,3 млрд руб. (рост на 31,3%), второе место — у «ТерраЛинк» (1,24 млрд руб., выручка снизилась на 19,9%), третье — у ГК Digital Design (1,16 млрд руб., рост на 19%). Но и участвовала в этом рейтинге 21 компания (и «Тензора» среди нет вообще). В целом же размер выручки участников совпадает с данными Cnews по тем же компаниям.

Эти рейтинги не совсем корректны, говорит директор по развитию СЭД «Тезис» компании Haulmont (шестое место в рейтинге TAdvisor и седьмое — в рейтинге Cnews; 750 млн руб. выручки за 2022 год) Илья Зайчиков: «Говоря об электронных документах, надо различать СЭД и юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО): первые используются для автоматизации внутренних процессов — приказов, распоряжений, выделения средств на командировки сотрудников, даже просто для хранения документов вроде справочников судов, когда в виде отдельного файла хранится справочник по конкретному кораблю». ЮЗЭДО — это система внешняя, регулируется она федеральными законами и предназначена для обмена с контрагентами, уточняет господин Зайчиков: «Все СЭД интегрируются с ЮЗЭДО, мы сотрудничаем преимущественно с “Контур.Диадок”, но у нас есть интеграции и с другими, например со СБИС. Но не всегда СЭД и ЮЗЭДО нужны одним и тем же заказчикам». По словам эксперта, СЭД позволяет обеспечить все внутренние процессы компании (что с учетом интеграции дает возможность работать в одной системе) и нужна она больше для взаимодействия между структурными подразделениями (соответственно, ИП с одним-двумя сотрудниками в СЭД не нуждаются), а ЮЗЭДО — всем, кто взаимодействует с другими юрлицами (поставщики товаров, услуг и т. п.), а также для налоговой отчетности.

Руководитель проекта «Диадок» «СКБ Контур» Сергей Казаков подтверждает разницу между СЭД и ЮЗЭДО, но говорит, что фактически пересечения клиентов есть: «Так или иначе все крупные СЭД интегрированы с операторами ЮЗЭДО, и это возможно увидеть по количеству отправляемых через эти интеграции неформализованных документов, например договоров, которое постоянно растет. Это косвенно показывает, что клиенты СЭД приходят и к ЮЗЭДО».

Главный редактор TAdviser Александр Левашов считает, что такое объединение некритично: «Это две части одного общего рынка — решений для работы с электронными документами. Тенденция к росту есть и у СЭД, и у ЮЗЭДО, при желании их можно рассмотреть отдельно». Оценка динамики рынка и рейтинги позволяют IT-компаниям понять, какова общая динамика, как растут конкуренты и где находятся они, считает эксперт.

Прогнозы на будущее

По словам экспертов, рынок растет ежегодно на 20–30%. За 2023 год свои оценки аналитики пока не представили, но общая тенденция заметна. По словам Сергея Казакова, рост рынка по «Диадоку» продолжается: «Темп, взятый в 2021–2022 годах, сохранился и в 2022–2023 годах. Количество отправляемых документов выросло на 30%, количество отправителей — на 21%, получателей — на 22%. Также мы видим рост интенсивности документооборота. Но самый значительный рост — в количестве связей. Это командная игра, поэтому важнее всего — сколько пар “отправитель—получатель”. Их стало больше на 50%». Важный момент: рост количества подключающихся к ЭДО обеспечивается за счет малого бизнеса, то есть ЭДО становится понятным инструментом для решения задач у самых мелких предпринимателей, отмечает эксперт.

Илья Зайчиков говорит, что у «Тезиса» оборот в 2023 году вырос на 51% по отношению к 2022-му: «Прошлый год у нас был ударнейший: рост лицензионной выручки на 83%, рост общей выручки — плюс примерно 40%». При этом в значительной степени рост обусловлен импортозамещением: клиенты переходят с западных систем по завершении лицензий или прекращении поддержки. «Вторая причина — использование российской СЭД, написанной под продукты Microsoft, уход которой вынуждает заказчиков искать новые кроссплатформенные продукты. “Тезис” изначально так реализован, поэтому у нас в багаже уже большой опыт перехода на российское ПО еще до основного курса на это»,— говорит господин Зайчиков. Рост СЭД не привязан к ситуации по ЮЗЭДО, но его наличие упрощает заказчикам переход на полную цифровизацию и, как следствие, приводит к росту и внешнего сегмента, утверждает эксперт.

Александр Левашов оценивает рост рынка по итогам 2023 года в 30–40%: «Пока не все данные получены и проанализированы, но, по предварительным оценкам, рост такой. И тенденция продолжится, поскольку, с одной стороны, продолжается импортозамещение из-за ухода западных вендоров, с другой — идет цифровизация, даже если кто-то не хочет переходить на ЭДО, его вынуждают контрагенты, которые уже перешли». Кроме того, добавляет он, развиваются функциональные возможности систем, что также ведет к росту спроса.

Сергей Казаков считает, что полный переход на ЭДО случится еще не скоро: «ФНС подсчитала, сейчас у нас более 15 млрд B2B-документов (корпоративных). Значит, мы еще в начале пути. Делать прогнозы в годах сложно — рынок развивается неравномерно. Например, за первый квартал 2024 года 50% УПД стали обращаться в электронном виде — они за три-пять лет полностью оцифруются. Но это только один тип документов, а есть множество тех, что только начинают процесс цифровизации». Александр Левашов добавляет, что главным образом это зависит от законодательства: «Пока бизнес обязан дублировать многие документы на бумаге. Когда технологии проникнут максимально глубоко, из законодательства постепенно пропадут эти требования — и переход завершится». При этом важно подготовиться к этому технически, отмечает эксперт: резервирование, надежные хранилища и безопасность.

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Хорен Григорьян