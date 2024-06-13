Столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что до 2026 года в Москве появится семь пешеходных мостов. Сейчас, в частности, заканчивается строительство моста через Водоотводной канал. Столичный градоначальник напомнил, что он станет частью единого туристического маршрута от парка Горького до улицы Балчуг и центра «ГЭС-2». Кроме того, московские власти строят пешеходный мост через реку Яузу близ МГТУ имени Баумана и переход через Нагатинский затон в районе улицы Речников. «Кроме того, четыре объекта проектируются. Два из них построят в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки. Также будут возведены мосты через Москву-реку на Островной улице и в сторону парка "Фили"»,— сообщил господин Собянин.

Последние два сооружения, отметим, чиновники анонсировали не раз. В столичном стройкомплексе еще в 2017 году говорили о планах строительства таких мостов в Мневниковской пойме и публиковали соответствующие карты. В ноябре 2023 года глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов обещал, что пешеходные конструкции в пойме начнут строить в 2025 году, а откроют в 2027 году. После заявления столичного градоначальника, видимо, стоит ожидать ускорения их строительства. В том же ноябре 2023 года городские власти объявили тендер на строительство автомобильного моста, соединяющего Мневники с районом Филевского парка (см. “Ъ” от 21 ноября 2023 года). Речь шла о 250-метровом четырехполосном мосте-«парусе» с единственным пилоном на Новозаводской улице. Господин Собянин выражал надежду, что сооружение станет украшением Мневниковской поймы. В мэрии тогда же обещали, что еще один 231-метровый автомобильный мост, соединяющий Мневники с улицей Мясищева, сдадут в 2025 году.

Александр Воронов