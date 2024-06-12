С чувством глубокой безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня пообещал, что республика выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Конкретные сроки возможного решения премьер не уточнил, но дал понять, что к полноценному членству после объявленной «заморозки» Ереван уже не вернется. Громкое заявление прозвучало на фоне очередного доказательства того, что Ереван вплотную занялся диверсификацией своих внешних связей: накануне стало известно о повышении армяно-американских отношений до уровня стратегического партнерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среду во время выступления в парламенте Армении у Никола Пашиняна возник спор с оппозицией, в результате которого выяснилось, что руководство страны допускает возможность окончательного выхода из ОДКБ. Один из оппозиционных депутатов спросил премьера, почему власти страны выражают недовольство организацией, но не покидают ее.

«Выйдем. Мы решим, когда выйти. А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся»,— заявил господин Пашинян, назвав ОДКБ «мыльным союзническим пузырем, члены которого вместо выполнения договорных обязательств планировали вместе с Азербайджаном войну» против Армении.

Теперь же, как отметил премьер Пашинян, республика движется к тому, чтобы стать «суверенной, безопасной, мирной страной с демаркированными границами». По словам главы правительства, он готов в течение месяца подписать с Баку мирный договор — осталось согласовать лишь некоторые детали.

Напомним, начало напряженности в отношениях Армении с ОДКБ положила война с Азербайджаном за Нагорный Карабах осенью 2020 года.

Тогда Ереван намекал, что не отказался бы от помощи ОДКБ, но в организации отмечали, что боевые действия идут не на территории Армении, а в Нагорном Карабахе, независимость которого не признал даже Ереван, поэтому конфликт не подпадал под действие Договора о коллективной безопасности. После завершения той войны на недемаркированной армяно-азербайджанской границе то и дело происходили обострения. Ереван продолжал обращаться к ОДКБ, но не получал помощи в желаемом формате. Параллельно армянская сторона выражала недовольство российскими миротворцами, размещенными в Карабахе, который находился в многомесячной блокаде.

Ситуация взорвалась в сентябре 2023 года, когда в Баку решились на силовую операцию по установлению полного контроля над регионом. Для реализации задачи Азербайджану хватило одного дня: самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика окончательно перестала существовать, а в Армению потянулись десятки тысяч беженцев. Господин Пашинян обвинил Москву в том, что ее миротворцы не защитили мирное армянское население Карабаха. В апреле 2024 года РФ начала вывод своих миротворцев из региона, а 12 июня — как раз в день нашумевшего заявления Никола Пашиняна — Минобороны Азербайджана отчиталось о полном выходе российских военных со своей территории.

Между тем в феврале 2024-го премьер Армении резко повысил ставки, заявив о «заморозке» членства республики в ОДКБ, а в начале мая власти страны отказались участвовать в финансировании организации. В МИД РФ отметили, что бюджет военного блока придется скорректировать, но напомнили Еревану, что у него остаются финансовые обязательства перед ОДКБ «вне зависимости от желания одной из сторон приостановить или даже прекратить свое членство».

В МИД Армении 12 июня уточнили, что Никол Пашинян не заявлял о выходе республики из ОДКБ, а лишь сказал, что Ереван сам решит, «когда выйти, но назад не вернется». Впрочем, это уточнение вряд ли что-то меняло. За последние два года Армения начала масштабную работу по диверсификации своей внешней политики, а господин Пашинян неоднократно давал понять, что республика больше не считает возможным полагаться исключительно на ОДКБ и Россию в сфере безопасности и занята поиском новых союзников.

Слова премьера, которые, возможно, отчасти были экспромтом, вырвавшимся в ходе спора с оппозицией, прозвучали на следующий день после объявления о повышении отношений Армении и США до уровня стратегического партнерства.

Такая договоренность была достигнута 11 июня во время визита в страну заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена и его переговоров с главой армянского МИДа Араратом Мирзояном.

«В ходе встречи Армения и США рассмотрели прогресс в укреплении двусторонних отношений и наметили углубление связей в наступающем году, которое будет официально оформлено в Меморандуме о взаимопонимании, чтобы повысить статус наших двусторонних отношений до уровня комиссии по стратегическому партнерству»,— говорилось в совместном заявлении сторон.

Повышение отношений до уровня стратегического партнерства позволило Еревану рассчитывать на Вашингтон в вопросах укрепления обороноспособности страны.

В частности, США обязались оказывать поддержку Армении по реформам в экономической и оборонной сферах. При этом условием сохранения такого партнерства считается разделение основных принципов и убеждений в вопросах развития демократии, поддержки суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

Помимо этого, Армения и США подписали соглашение о сотрудничестве таможенных органов. Ереван и Вашингтон рассчитывают, что новый документ, который, в частности, предусматривает упрощение процедур ведения бизнеса, придаст импульс армяно-американской торговле, которая внушительно росла последние два года. Еще в 2021 году товарооборот между странами составлял всего $207 млн, но уже в 2022-м удвоился до $465 млн. По итогам 2023 года объем двусторонней торговли взлетел до $670 млн. Такая динамика говорила о небеспочвенных надеждах на ускорение трендов роста. Однако до объемов торговли с Россией, которые в 2023-м составили $7,3 млрд, Армении с США еще далеко.

Американский дипломат уточнил, что появление соглашения о сотрудничестве таможенных органов стало продолжением состоявшихся 5 апреля в Брюсселе переговоров между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На брюссельской встрече ЕС пообещал предоставить республике гранты на социально-экономическое развитие в размере €270 млн, а США — инвестировать в сферы госуправления и экономики $65 млн.

В Москве к сближению Армении с Западом относятся негативно.

В среду вечером российские информагентства синхронно процитировали неназванный высокопоставленный источник в Москве, заявивший: «Ровно под такими же идеями и лозунгами о выходе из ОДКБ и евразийских структур Пашинян творил революцию на деньги Сороса, ломая правовую систему Армении и нарушая все мыслимые демократические процедуры».

Еще в марте 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждая страна вольна выбирать, с кем развивать отношения, но нельзя «поддаваться на искушение какой-нибудь очередной инсценировки по западным сценариям». По ее словам, выход из ОДКБ «не относится к истинным исконным и национальным интересам Армении». «Уж точно ничего плохого от ОДКБ никогда не было»,— заверила спикер МИДа. Глава ведомства Сергей Лавров в марте также заявлял, что западные страны «обхаживают Ереван и обещают помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами» в регионе.

Между тем секретарь Совбеза закавказской республики Армен Григорян ранее подчеркивал: страна взяла курс на диверсификацию экономики, политики и сферы безопасности, при этом Запад не требовал и не требует от Еревана портить отношения с Москвой.

Алексей Забродин