Русско-турецкая волна

Глава МИД Турции Хакан Фидан завершил визит в Россию и теперь собирается посетить намеченную на 15–16 июня конференцию по Украине в Швейцарии. Глава турецкого дипломатического ведомства был единственным участником встречи министров стран—членов БРИКС, который провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем в ходе визита господина Фидана стало украинское урегулирование. Незадолго до этого министр посетил Пекин, где выразил поддержку инициативам Китая и Бразилии, призывающим провести «настоящую конференцию» по Украине с участием России. Многое указывает на то, что Хакан Фидан станет в Швейцарии проводником идеи возвращения к переговорам Москвы и Киева, которые начинались при посредничестве Стамбула, но были сорваны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Турции Хакан Фидан оказался единственным участником встречи министров стран—членов БРИКС в Нижнем Новгороде, кто после нее отправился в Москву и встретился с представителями российского руководства

Фото: пресс-служба президента РФ Глава МИД Турции Хакан Фидан оказался единственным участником встречи министров стран—членов БРИКС в Нижнем Новгороде, кто после нее отправился в Москву и встретился с представителями российского руководства

Фото: пресс-служба президента РФ

Состоявшаяся во вторник вечером в Кремле встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с президентом России Владимиром Путиным устранила недомолвки, возникшие в российско-турецких отношениях в связи с анонсированным ранее, но пока так и не состоявшимся визитом российского лидера в Анкару.

Сообщив, что он с нетерпением ждет встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале июля на саммите ШОС в Астане, Владимир Путин остановился на усилиях Анкары, направленных на решение украинского конфликта.

«Мы с благодарностью констатируем настрой наших турецких друзей внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины»,— заявил Владимир Путин. Он выразил благодарность президенту Эрдогану за предоставление стамбульской площадки для переговоров с Украиной весной 2022 года.

«Вы отметили посредническую роль нашей страны в украинском кризисе, в сирийском урегулировании. Вы отметили, что оба лидера делают все возможное для стабилизации ситуации в регионе. В Москве я провел ряд встреч, в ходе которых мы также последовали этой политике»,— ответил российскому президенту турецкий министр. «Мы решительно настроены в вопросе продолжения всех возможных посреднических действий в отношении Украины»,— заверил глава МИД Турции.

Встреча в Кремле завершила рабочий визит Хакана Фидана в Россию, в ходе которого он принял участие в заседании глав МИДов стран—членов БРИКС в Нижнем Новгороде, проходившем 10–11 июня в расширенном формате (с участием представителей дружественных России стран, не входящих в БРИКС).

Турция не является членом этого объединения, но проявляет к нему интерес, о чем Хакан Фидан сообщил накануне своей поездки в Россию. При этом именно он стал единственным из более двадцати участников встречи БРИКС, кому предстояло провести переговоры с президентом Путиным и другими членами высшего руководства страны — главой МИДа Сергеем Лавровым, секретарем Совбеза Сергеем Шойгу и главой СВР Сергеем Нарышкиным.

Уже после возвращения турецкого министра домой в среду о роли Турции в мирном процессе рассказал агентству «РИА Новости» генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов. По словам дипломата, Москва ценит усилия Анкары по организации переговоров РФ и Украины. «У нас два тезиса: необходимо учитывать законные интересы России, в том числе в плане безопасности, и второй — нужно исходить из тех реалий, которые сложились на земле, нужно исходить из процессов в Новороссии, где народы сделали свой выбор в пользу такого развития ситуации»,— пояснил господин Буравов.

Всплеск интереса к идее возможного возвращения к посредничеству Турции в украинском урегулировании произошел, несмотря на отсутствие предпосылок для возобновления стамбульского переговорного процесса.

О том, что на данный момент Анкара не видит готовности сторон сесть за стол переговоров, сообщил агентству «РИА Новости» во вторник дипломатический источник в турецкой столице. «Что касается инициатив, то господин президент при каждой возможности подчеркивает готовность Турции к любому посредничеству. Но готовности сторон сесть за стол переговоров сейчас не видим»,— заявил источник в Стамбуле.

Обращает на себя внимание тот факт, что новое обсуждение ситуации вокруг Украины проходило в Москве накануне поездки Хакана Фидана на запланированную на 15–16 июня международную мирную конференцию в Швейцарии. Хотя инициированный Украиной «саммит мира» российская сторона изначально назвала пиар-акцией и «антироссийской сходкой», в Анкаре не последовали призыву игнорировать предстоящий форум.

В итоге глава МИД Турции, вероятно, станет единственным из всех министров, посетивших встречу «БРИКС плюс», кто примет участие и в работе швейцарской конференции. Однако никакой критики Анкары, согласившейся направить на «антироссийскую сходку» представителя высокого ранга, в Москве не прозвучало. На этом фоне эксперты предполагают: миссия турецкого министра может состоять в том, чтобы заявить о необходимости радикального пересмотра швейцарского формата и начать работу над новым переговорным процессом уже не на основе «формулы Зеленского», а базируясь на мирных инициативах стран Глобального Юга.

За неделю до поездки в Россию Хакан Фидан посетил Пекин с визитом, в ходе которого прозвучал ряд заявлений на эту тему. «Война России и Украины продолжает испытывать международную безопасность и стабильность. Мы убеждены, что разрешить конфликт и добиться справедливого и постоянного мира можно только путем диалога между сторонами. Мы с удовлетворением отмечаем, что у Турции и Китая есть общие позиции по вопросу достижения мира на Украине. Наши страны продолжат диалог и консультации по этой теме»,— заявил Хакан Фидан на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

В свою очередь, глава китайской дипломатии, который от поездки в Швейцарию отказался, призвал мировое сообщество ускорить подготовку к «по-настоящему эффективной мирной конференции по Украине», поддержав предложения Китая и Бразилии. По его словам, миру нужно «больше объективных, сбалансированных, позитивных и конструктивных мнений по украинскому кризису», при этом необходимо не допустить расширения конфликта и избегать действий, которые могут спровоцировать ухудшение ситуации.

В свою очередь, незадолго до своей поездки в Пекин в беседе с турецкими журналистами в Праге, где проходило неформальное заседание глав МИДов стран—членов НАТО, Хакан Фидан заявил: «Пока страны НАТО продолжают усилия по оказанию поддержки Украине в военной сфере, Турция поднимает вопрос о том, чтобы вывести решение вопроса в дипломатическую плоскость. Этим пренебрегают. Мы подчеркиваем, что проблему надо решать не только военными методами, но и посредством диалога. Если не заняться дипломатией, то это все приведет к еще большим рискам». «Некоторые страны выразили согласие с нами, мы видим, что понемногу все больше стран начинают поддерживать нашу точку зрения»,— добавил он.

Таким образом, Хакан Фидан вполне может стать на форуме в Швейцарии главным проводником идеи возвращения к мирным переговорам Москвы и Киева, которые начинались при посредничестве Стамбула, но были сорваны.

О том, что спустя два года Анкара не смирилась со срывом своей посреднической миссии, Реджеп Тайип Эрдоган заявил в недавнем выступлении перед военнослужащими на учениях Efes-2024. «Рядом с нами между нашими соседями по Черному морю, Россией и Украиной, уже третий год продолжается война. Стамбульский процесс, к которому мы приложили усилия и который был направлен на достижение справедливых договоренностей о мире, к сожалению, был саботирован и заблокирован лоббистами войны, препятствовавшими ему»,— констатировал президент Эрдоган.

Сергей Строкань