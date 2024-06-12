Арест по инструкции

Как стало известно “Ъ”, 2-й Западный окружной военный суд 13 июня рассмотрит вопрос законности ареста начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на сумму 36 млн руб. Основанием для его заключения под стражу, по сведениям “Ъ”, стали данные департамента военной контрразведки ФСБ (ДВКР ФСБ) о том, что генерал Шамарин, получив доступ к материалам уголовного дела гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главбуха общества Елены Гришиной, которым инкриминируется мошенничество, «инструктировал» свидетелей, таким образом пытаясь помешать расследованию. Сам господин Шамарин находит данные утверждения голословными и просит решение о своем аресте отменить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Шамарин считает голословными обвинения в том, что он мешал расследованию дела

Фото: Минобороны РФ Вадим Шамарин считает голословными обвинения в том, что он мешал расследованию дела

Фото: Минобороны РФ

В суде второй инстанции генерал-лейтенант Шамарин и его защита обжаловали решение 235-го гарнизонного военного суда, который 22 мая по ходатайству Главного военного следственного управления Следственного комитета России отправил его в расположенный на территории «Матросской Тишины» специзолятор, более известный как «Кремлевский централ», на два месяца, до 22 июля.

При избрании меры пресечения, как удалось выяснить “Ъ”, помимо стандартного довода о том, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжкого преступления — взятка в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, от 8 до 15 лет заключения) — и может скрыться, следствие ссылалось на его «обширные связи в органах военного управления Минобороны, а также правоохранительных органах и иных органах госвласти в Москве».

При этом, согласно представленной в суд оперативной справке ДВКР ФСБ, генерал Шамарин якобы смог получить доступ к материалам уголовного дела гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главбуха общества Елены Гришиной. Оба были заключены в СИЗО в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако, как ранее сообщал “Ъ”, недавно они дали показания на генерала Шамарина, написав явку с повинной, в связи с чем их действия, вероятно, будут переквалифицированы на «дачу взятки» (ст. 291 УК РФ) и их освободят от уголовной ответственности по примечанию к данной статье как лиц, добровольно сообщивших о преступлении.

Сотрудники ФСБ в своей справке указали, что генерал Шамарин якобы «инструктировал свидетелей» и принимал меры к сокрытию следов преступления.

Однако защита утверждает, что сведения из данной справки ничем не подтверждены и она носит формальный характер. Дело в том, что по закону «Об оперативно-разыскной деятельности» представленный документ должен подтверждаться делом оперативного учета, которое в данном случае следствие в суд не представило. Кроме того, по мнению адвокатов, генерал Шамарин не мог получить доступа к уголовному делу сотрудников завода «Телта», поскольку ни военное следствие, ни военная прокуратура, ни ФСИН ему никаким образом не подчиняются, а господа Высоков и Гришина по меньшей мере до 2 июня находились под стражей по решению Хамовнического райсуда Москвы.

Защита отмечает, что, несмотря на непризнание генералом Шамариным вины, он активно сотрудничает со следствием. Поэтому избрание суровой меры боевому генералу, который больше 34 лет находится на военной службе, имеет госнаграды и у которого на иждивении находится несовершеннолетний сын, нетрудоспособная жена и 85-летняя мать, является необоснованным и чрезмерным. По данным “Ъ”, на сегодняшний день следствие не нашло дорогостоящего имущества у генерала Шамарина и его родных, кроме взятого в кредит и арестованного Mercedes за 14 млн руб. До того как попасть в СИЗО, подследственный вместе с семьей проживал в обычной многоэтажке на улице Полины Осипенко в столице, а выделенный ему Минобороны земельный участок в садовом товариществе так и не застроил.

В апелляционной жалобе защита просит отменить решение о заключении генерала Шамарина под стражу, заменив более мягкой мерой пресечения, например домашним арестом.

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года начальник Главного управления связи (ГУС) Минобороны Вадим Шамарин получил от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главбуха завода Елены Гришиной взятки на сумму «не менее 36 млн руб.» за действия, входившие в его полномочия, «направленные на увеличение объемов и номенклатуры продукции ОАО "Пермский телефонный завод «Телта»", а также за общее покровительство по службе». Сам генерал Шамарин получение какой-либо мзды отрицает и утверждает, что отношения к формированию заказов для пермского телефонного завода, с которым Минобороны сотрудничало свыше десятка лет, он не имел.

Посредниками в передаче денег следствие считает бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майора Александра Оглоблина и его брата Алексея Оглоблина.

Первый в феврале 2022 года по приговору Московского гарнизонного военного суда получил четыре с половиной года колонии общего режима за хищение 1,6 млрд руб. бюджетных средств при реализации госконтракта Минобороны на поставку военного оборудования в рамках программы по цифровизации вооруженных сил. Его дело суд заслушал в особом порядке, так как генерал Оглоблин заключил сделку со следствием и дал показания на предшественника Вадима Шамарина в должности начальника ГУС — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, которого сейчас судят по обвинению во взяточничестве и хищениях.

При этом Александр Оглоблин уже вышел на волю. Лишенный звания генерала Оглоблин, после того как не смог добиться условно-досрочного освобождения, 1 декабря 2023 года заручился решением Бабушкинского райсуда Москвы, который заменил ему оставшуюся неотбытую часть наказания (осужденный должен был выйти только в январе 2025 года) исправительными работами на один год с ежемесячным удержанием 10% из заработка в доход государства.

Что касается брата Оглоблина, Алексея, то ему, судя по всему, тоже не удалось избежать общения с Фемидой: он в августе 2017 года был осужден Мещанским судом Москвы за посредничество в даче взятки (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) работникам военкомата, чтобы те помогли освободить призывника от службы. Как следует из судебных документов, подсудимый Оглоблин А. В., чье имя и инициалы полностью совпадают с данными Алексея Оглоблина, в суде полностью признал вину. Он также заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, а его дело суд рассмотрел в особом порядке без проведения судебного следствия. Фигурант отделался тремя годами лишения свободы условно со штрафом в 5,7 млн руб. При вынесении приговора суд учел положительные характеристики подсудимого с места работы, наличие у него наград «За отличие в воинской службе» I и II степени, медали «В память 850-летия Москвы» и знака «Почетный радист», а также полное признание вины и раскаяние.

Уже в октябре 2017 года Мосгорсуд переквалифицировал действия Алексея Оглоблина на статью «Покушение в посредничестве в дачи взятки» (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и снизил срок до двух лет лишения свободы условно, уменьшив штраф до 2,1 млн руб. Отметим, что братья Оглоблины проходят по делу генерала Шамарина как свидетели.

Мария Локотецкая