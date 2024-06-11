Мосбиржа ограничит расчеты с акциями ВТБ с 13 июня

Московская биржа (MOEX: MOEX) с 13 июня ограничит коды расчетов по обыкновенным акциям ВТБ (MOEX: VTBR) в связи с проведением обратного сплита. Процедуру объединения нескольких акций в одну акционеры банка одобрили вчера, 10 июня. В результате сплита номинал акции вырастет с 1 коп. до 50 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из сообщения на сайте Мосбиржи следует, что с 13 июня по 9 июля допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 9 июля. 10 июля допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0 (с расчетами в день заключения сделок), с 11 по 14 июля — нет допустимых кодов расчетов. С 15 июля доступны все коды расчетов, разрешенные для этого типа бумаг. Отмечается, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по консолидации акций ВТБ.

Вчера, 10 июня, акционеры ВТБ на годовом собрании одобрили обратный сплит акций в пропорции 5000:1. Таким образом, номинальная стоимость бумаг будет увеличена с 0,01 руб. до 50 руб. за штуку. При этом общее количество акций сократится в 5 тыс. раз.

Подробнее о стратегии развития ВТБ — в материале «Ъ» «Планы нового времени».

Милена Костерева