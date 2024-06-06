Android тут сбой

Российские компании последние годы ведут разработки собственных операционных систем. На рынке есть уже готовые продукты от «Ростелекома», «Лаборатории Касперского», «Ред Софта», Yadro, ГК «Астра» и от структур экс-министра связи Леонида Реймана — НТЦ ИТ РОСА. Большинство из этих решений созданы на базе уже существующего на рынке софта. «Ъ-Review» разобрался, насколько эти решения перспективны с точки зрения конкуренции с западными ОС на массовом рынке и в чем их особенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Руфоны» из будущего

Россия сегодня стала лидером по числу локальных мобильных операционных систем. В США кроме Android и IPhone есть еще две малоизвестные и довольно специфические системы — KaiOS и Sirin OS. Первая предназначена для архаичных кнопочных телефонов, вторая же — обычная модификация Android, повышающая безопасность хранения крипты. В Китае есть своя ОС HarmonyOS от Huawei и несколько так называемых операционных систем-«оболочек», созданных на базе других ОС. Самая известная из них — MIUI от Xiaomi, работает она на Android.

В России же уже представлены сразу шесть мобильных ОС, а в ближайшее время могут появиться еще три. Самая известная мобильная ОС в стране — это разработанная на базе финской Sailfish OS «Аврора». Финская Jolla, состоявшая из бывших сотрудников Nokia, вела с 2012 года разработку мобильной операционной системы Sailfish OS. Проект должен был завоевать пользователей более удобным, чем у Android, интерфейсом. Например, управлять смартфоном на ней можно было одними прикосновениями к экрану (свайп вправо, влево), без нажатия клавиш.

Компанию Jolla в 2014 году выкупила группа российских инвесторов, а еще через четыре года ее приобрел «Ростелеком». На базе Sailfish OS была создана российская версия системы, которую потом переименовали в «Аврору». С самого начала эту ОС создавали для госсектора, и о конкуренции с Android и iOS речи не шло. Но из-за западных санкций условия изменились, зарубежные вендоры ОС начали отказываться от сотрудничества с российскими вендорами смартфонов, а в июле 2023 года Минпромторг рекомендовал российским производителям смартфонов внедрять «Аврору». Сегодня на ней работают в основном российские планшеты и несколько отечественных смартфонов.

Другая известная мобильная операционная система из России — KasperskyOS. Она появилась еще в 2015 году. В отличие от других систем, в ее основе находится микроядро собственной разработки «Лаборатории Касперского». Система предназначена для корпоративного сектора, в частности структур критической информационной инфраструктуры, для которых важен высокий уровень кибербезопасности. Как рассказал «Ъ-Review» руководитель группы по развитию бизнеса KasperskyOS Виктор Ивановский, сегодня система работает на шлюзах для промышленного интернета вещей, на корпоративных мини-ПК. В данный момент компания ведет исследование того, как использовать ОС на профессиональных мобильных устройствах.

В 2023 году на рынок вышла еще одна российская ОС — РОСА Mobile. Ее создал НТЦ ИТ РОСА совместно со студией 65apps, известной разработкой приложений для «Магнита» и «Детского мира». Эта ОС основана на Linux, но создатели проекта полностью переписали драйверы для компонентов устройства — модуля Wi-Fi, камеры. В пресс-службе НТЦ РОСА сообщили, что пока ОС установлена только на одной модели смартфона — «Р-Фоне» от компании «Рутек». В НТЦ ИТ РОСА также напомнили, что в устройствах на Android источником утечек часто становятся драйверы для аппаратных компонентов. Они поставляются вендорами в виде закрытого программного кода. Для РОСА Mobile компания создала драйверы собственной разработки, поэтому эта ОС хорошо защищена.

На базе Linux работает и выпущенная еще в 2017 году система «Ред ОС» от компании «Ред Софт». Она может моментально переключать смартфон или планшет в режим компьютера. Также в России есть еще одна система — Kvadra от компании Yadro, входящей в «ИКС Холдинг». Yadro в прошлом году внедрила эту ОС в свои планшеты. Основа системы — доработанная AOSP (проект Android с открытым исходным кодом).

Еще одна построенная на Linux система — Astra Linux Mobil от группы компаний «Астра». По словам заместителя руководителя отдела управления проектами «Астры» Шухрата Махмадиева, сегодня она работает на российских планшетах MiG, Qtech, iRU и Yadro. Команда проекта сейчас тестирует новые российские мобильные устройства на совместимость с ОС. В ближайшее время в России могут появиться и другие мобильные ОС.

Непобедимый «зеленый человечек»

Составить конкуренцию привычному Android все эти системы на данный момент не могут. Просто потому, что на рынке нет достаточного числа устройств, работающих на них. По данным «F+tech/Марвел» за первый квартал 2023 года (последние доступные данные), смартфоны на Android составляли 89,6% всего российского рынка. Остальная часть рынка захвачена IPhone. Доля смартфонов на российской ОС равна статистической погрешности.

Конкурировать с Android российские проекты могут лишь в нишевых сегментах. Российские ОС уже сейчас, по мнению основателя аутсорс-продакшена 65apps Дмитрия Желнина, активно соперничают с Android на рынке госструктур, режимных предприятий и других ведомств, которым необходимо уделять особое внимание вопросам безопасности. Главный недостаток всех альтернативных ОС — отсутствие достаточного числа адаптируемых под них приложений. Это отпугивает новых пользователей, избалованных большим набором разных программ в Google Play и Apple App Store, отмечает эксперт.

По сути, Apple и Google монополизировали весь мировой рынок, отмечает Алексей Гладков: «У Apple есть свое железо, IPhone, которое очень успешно продается. Google действует по-другому: он публикует в открытом доступе AOSP, дает разработчикам, тому же Samsung, возможность самому портировать (то есть адаптировать под конкретные устройства.— “Ъ-Review”) операционную систему на свои устройства».

Но российские разработчики быстро учатся, они переняли оба эти подхода. По словам Алексея Гладкова, в стране есть несколько производителей устройств — F+, Aquarius, Yadro, и у них свои линейки смартфонов, планшетов. Они заключают контракты с производителями ОС и портируют их системы на конкретные модели гаджетов. Другие компании, такие как Kvadra, выпускают смартфоны уже с собственной встроенной ОС.

Конкурировать с Android и iOS российские разработки не могут в первую очередь из-за ограниченных ресурсов. У зарубежных производителей ОС есть тысячи разработчиков, дизайнеров. В России же в командах пока только сотни человек, объясняет мобильный разработчик Алексей Гладков. Как правило, над ОС работают разработчики железа, драйверов, разработчики приложений, дизайнеры и автоматизаторы, объясняет эксперт.

Кроме того, нужны UI/UX-специалисты, которые будут заниматься проектированием интерфейса, бизнес-аналитики для подготовки технической документации, продолжает Дмитрий Желнин. Также нужны разработчики, которые смогут написать код ОС, тестировщики, отвечающие за отсутствие ошибок, DevOps-специалисты — для обеспечения всей инфраструктуры, менеджеры для управления командами разработки и многие другие специалисты. Но проблема в том, что таких специалистов в стране не хватает. Бюджет на разработку мобильной ОС, по словам опрошенных «Ъ-Review» экспертов, в России может начинаться от 1 млрд руб.

Захватывая «красный океан»

Несмотря на все трудности, перспективы у российских мобильных ОС есть. Многие из этих проектов не лишены интересных преимуществ. Например, некоторые российские разработки предлагают действительно уникальные решения в области безопасности. «Та же “Аврора” позволяет полностью развернуть свои решения в контуре заказчика. То есть все “пуши”, приложения, которые устанавливает на свое устройство человек, проверяются службой безопасности компании. Такого функционала нет даже у Android и iOS»,— говорит Алексей Гладков.

Высокий уровень безопасности и конфиденциальности может стать конкурентным преимуществом российских мобильных ОС, соглашается сооснователь студии мобильной разработки NetiMobile Наби Ибатулин. Но для отвоевания какой-то значимой части рынка российским проектам придется создавать привлекательную экосистему приложений, продолжает эксперт.

«Для полноценного конкурирования с такими проектами, как Android, необходимо произвести колоссальную работу. Раньше эта задача считалась почти невыполнимой, однако появился успешный кейс создания полностью новой экосистемы Huawei HarmonyOS. Данная система отлично себя показала и улучшается сегодня»,— заключает сооснователь в группе компаний VRT, занимающейся разработкой цифровых продуктов, Константин Негачев.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Александр Столяров