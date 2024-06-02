Президент ФК «Урал» Иванов заявил, что готов уйти в отставку после вылета из РПЛ

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что готов покинуть свой пост после вылета команды из Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, ранее «Урал» обыграл «Акрон» в ответном стыковом матче (1:2), но проиграл по сумме двух встреч (3:2). «Урал» впервые за 11 лет будет выступать в ФНЛ.

Господин Иванов рассказал, что принимать решение об отставке будет попечительский совет. «Я готов к любому развитию событий. К любому решению совета. Я виноват больше всех. Готов уйти в отставку, если примут такое решение»,— добавил он.

Кроме того, Григорий Иванов назвал своей ошибкой позднюю отставку главного тренера Виктора Гончаренко. «Я до последнего верил, что он все выправит»,— сказал президент клуба. Он подчеркнул, что главный тренер и его помощники «на 100 процентов отдавались работе».

Последний раз «Урал» выступал в ФНЛ в сезоне 2012/13. Тогда он занял первое место, за шесть туров до конца сезона обеспечив себе выход в высший футбольный дивизион страны. В 32 матчах команда победила 19 раз, 11 раз сыграла вничью и дважды проиграла.

Виталий Красиков

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