ФК «Урал» победил «Акрон», но будет выступать в ФНЛ впервые за 11 лет

Футбольный клуб «Урал» победил тольяттинский «Акрон» во втором стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ). Игра проходила в Жигулевске и закончилась со счетом 1:2 (0:0;1:2). «Урал» проиграл по сумме двух встреч (3:2) и впервые с сезона 2012/13 будет выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

В начале второго тайма нападающий «Акрона» Андрес Понсе забил после прострела.

На 75 минуте защитник гостей Сильвие Бегич сравнял счет, пробив головой после навеса. Через четыре минуты он оформил дубль и вывел «Урал» вперед.

Последний раз «Урал» выступал в ФНЛ в сезоне 2012/13. Тогда он занял первое место, за шесть туров до конца сезона обеспечив себе выход в высший футбольный дивизион страны. В 32 матчах команда победила 19 раз, 11 раз сыграла вничью и дважды проиграла.

Напомним, «Урал» проиграл в первом стыковом матче с «Акроном». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 0:2 (0:0;0:2). После Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера команды.

Виталий Красиков

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