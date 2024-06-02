Пока всё не доешь, из убытков не выйдешь

По подсчетам Financial Times и исследовательской компании theDelivery.World, ведущие международные сервисы и приложения по доставке готовой еды понесли за последние несколько лет в общей сложности более $20 млрд убытков. Закономерное снижение потребительского спроса на их услуги после пандемии Covid-19 усугубляется тем, что сами кафе и рестораны начинают отказываться от сотрудничества с такими сервисами, налаживая собственную доставку. Кроме того, в ряде стран власти усиливают регулирование этих сервисов, что вызывает дополнительные расходы на персонал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

Раньше было лучше

На минувшей неделе британская Financial Times (FT) опубликовала результаты анализа операций четырех крупнейших европейских и американских сервисов/приложений по доставке готовой еды из кафе и ресторанов. Анализ проводился совместно с исследовательской компанией theDelivery.World. Выяснилось, что с момента размещения своих акций на бирже в 2016-2021 гг эти компании понесли в общей сложности $20 млрд операционных убытков. Миллиардные убытки сопровождаются не менее крупными потерями рыночной капитализации.

Так, например, британская Deliveroo, вышедшая на биржу в марте 2021 года, с момента IPO потеряла 157% рыночной капитализации.

Акции голландского сервиса Just Eat Takeaway, который разместился еще в сентябре 2016 года, с того момента подешевели вдвое – до €12. На пике же стоимости, который пришелся на май 2020 года, за акции голландского сервиса давали по €100. Немецкий сервис Delivery Hero провел IPO в июне 2017 года, продав свои акции по €27. С того момента к апрелю 2021 года котировки компании поднялись до €132. Но сейчас они опустились до уровня размещения. Американский сервис DoorDash в декабре 2020 года разместился по цене $182 за акцию. С тех пор его акции подешевели на 40% - до $111 – что почти вдвое меньше, чем на пике в сентябре 2021 года ($205).

Эксперты объясняют такую ситуацию не только тем, что после снятия ковидных ограничений потребители снова стали посещать рестораны и меньше пользоваться доставкой. Снижение котировок объясняется в том числе и тем, что инвесторы стали больше интересоваться бизнес-моделью таких сервисов, у которых система выплат, комиссионных и премий ресторанам, курьерам и штатным сотрудникам иногда не является достаточно прозрачной.

Это в свою очередь отражается на стоимости доставки. В январе специалисты исследовательского сервиса FinanceBuzz опубликовали доклад о том, что заказывая еду из ресторанов при помощи некоторых популярных в США сервисов потребитель может отдать вдвое больше денег за заказ, чем если бы он сам забрал свой заказ на вынос. Причина заключается не только в расходах на курьерскую доставку и чаевые, но и в том, что цена, указанная на одно и то же блюдо в приложении сервиса и в ресторане может существенно отличаться – в приложении она выше.

В итоге за доставку, например, блюда из Dunkin Donuts, которое в самом кафе стоит $9,49, потребитель заплатит $19,1 (на 102% больше), если воспользуется услугами сервиса Postmates. Если же он воспользуется сервисом Uber Eats, то заплатит $16,6 (на 75% больше), а если сервисом DoorDash, то всего $15,4 (на 62%). «Такие места как McDonald’s традиционно считаются относительно недорогими. Однако при использовании сервисов доставки, речь об этом уже не идет – ведь за блюдо стоимостью $10 вы можете в итоге заплатить $15, а то и $20», — делают вывод исследователи FinanceBuzz.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекламный стенд компании Dunkin Donuts

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Рекламный стенд компании Dunkin Donuts

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Такое положение дел вряд ли может нравиться не только потребителям, но и самим ресторанам. Владельцы заведений в США все чаще начинают отказываться от услуг специализированных сервисов и организуют доставку. Это позволяет потребителю делать заказ непосредственно с сайта/приложения заведения, покупая блюда по реальным ценам, а само заведение может лучше контролировать качество и скорость доставки – что особенно важно для ресторанов, готовящих более сложные и/или дорогие блюда.

Что дальше

В ближайшее время дополнительные проблемы для сервисов по доставке готовой еды может создать ужесточение регулирования их деятельности в Европе и США. В марте страны ЕС договорились о том, что курьеры, сортировщики, сборщики, водители и другие люди, работающие на приложения по доставке, агрегаторы такси и др. будут считаться сотрудниками этих сервисов с соответствующими гарантиями ЕС по минимальной оплате труда, отдыха, контроля за условиями труда и т.п. Сейчас соответствующий законопроект находится в Европейском парламенте, который вырабатывает финальную версию закона и может принять его уже в этом году.

В штате Флорида в апреле был уже принят специальный закон SB 676 о регулировании работы сервисов по доставке еды, который может послужить примером для других штатов США.

Закон запрещает приложениям/сервисам по доставке готовой еды брать заказы у предприятий общественного питания, с которыми не заключен стандартный договор штата об оказании услуг по доставке продуктов питания. Закон также обязывает приложения/сервисы полностью раскрыть все комиссии, тарифы, таксы и пр., которые взимаются с потребителей или других сторон, которым оказываются услуги по доставке еды. Закон запрещает приложению/сервису самостоятельно менять цены на конкретные блюда, если в предприятии общественного питания эта цена не изменилась. Закон предписывает приложениям/сервисам обеспечить для потребителей работающие каналы обратной связи не только с данным сервисом/приложением, но и с кафе, откуда заказывается еда. В случае невыполнения положений закона на сервисы/приложения по доставке готовой еды будут наложены штрафы до $1 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доставщик еды сервиса DoorDash на улицах Лос-Анджелеса

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Доставщик еды сервиса DoorDash на улицах Лос-Анджелеса

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Неудивительно, что на фоне снижения спроса, роста издержек и ужесточения регулирования сервисам приходится принимать меры. Так, например, по информации FT, американский сервис DoorDash намерен «открывать для себя новые рынки» деятельности. Немецкая Delivery Hero, которая работает не только в ЕС, но и в Азии и Южной Америке, в мае сообщила о планах продать свой бизнес на Тайване компании Uber, чтобы «сосредоточить свои усилия» в других местах. Ранее та же Delivery Hero уже продала миноритарный пакет своих акций британскому конкуренту Deliveroo.

Если одни сервисы могут переориентироваться на другие виды услуг или вовсе выйти из бизнеса, то другие могут выбрать путь укрепления своего бизнеса за счет операций ушедших конкурентов или с помощью более активной маркетинговой кампании. Так, например, американская DoorDash в третьем квартале 2022 года потратила на маркетинг $446 млн, что составило 35% от полученной за этот период выручки. С учетом того, что в США многие эксперты считают адекватной долей затрат на маркетинг около 10% от выручки, действия DoorDash кроме как экстраординарными не назовешь. Сама компания ранее уже заявляла, что «мы используем существенную часть нашей выручки для маркетинга и других видов продвижения ради привлечения новых клиентов. Мы хотим поощрять людей не только приходить к нам, но и использовать наши услуги снова и снова».

Евгений Хвостик