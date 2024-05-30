Аванс снимают со счетчика

Как выяснил “Ъ”, глава «Роснефти» (MOEX: ROSN) Игорь Сечин предложил правительству отменить авансовые платежи за электроэнергию для промышленности, чтобы «снизить потребности в привлечении заемных средств». Объем авансовых платежей аналитики оценивают примерно в 1,7 трлн руб. в год. Вице-премьер Александр Новак уже поручил Минэнерго проработать вопрос. Но энергетики и эксперты предупреждают, что инициатива может привести к росту долгов за электроэнергию и ухудшить экономическое положение энергокомпаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Глава «Роснефти» Игорь Сечин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил правительству на период санкций исключить авансовые платежи для потребителей при оплате электроэнергии и услуг по ее передаче. Это следует из письма топ-менеджера вице-премьеру Александру Новаку от 29 апреля (копия есть у “Ъ”). По сути, это предполагает переход на ежемесячную оплату по факту поставки электроэнергии. Авансовая система оплаты на оптовом и розничном энергорынках, как считает господин Сечин, отвлекает у промышленных компаний «значительные финансовые ресурсы», необходимые для производства и ликвидаций последствий чрезвычайных ситуаций.

Главная цель инициативы — «снижение потребности в привлечении заемных средств», пишет топ-менеджер. Он попросил Александра Новака поддержать предложение, поручив Минэнерго разработать соответствующие поправки к нормативным актам. В аппарате вице-премьера “Ъ” сообщили, что поручили проанализировать вопрос и дать предложения Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В «Роснефти» и Минэнерго не ответили “Ъ”, в ФАС оперативный комментарий в среду не предоставили.

Коммерческие потребители дважды в месяц платят авансы на оптовом энергорынке за электроэнергию и мощность в размере до 50%, а за услуги по передаче электроэнергии — 70%. По подсчетам директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, на авансовые платежи на рынке электроэнергии и мощности приходится около 1,1 трлн руб. в год, а в электросетях — примерно 650 млрд руб. в год.

Авансовая система оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче была выработана в период реформирования отрасли, чтобы побороть проблему неплатежей, напоминает господин Сасим. По мнению «Совета рынка» (регулятор энергорынков), отмена авансов может существенно повысить риски ухудшения платежной дисциплины на оптовом и розничных энергорынках. Пока проблем с платежами нет: уровень расчетов за электроэнергию и мощность на оптовом рынке, а также за услуги по передаче близок к 100%, сообщили в «Совете рынка». По данным регулятора за первый квартал 2024 года, объем задолженности на опте был 72,8 млрд руб., на розничном рынке — 367,7 млрд руб.

В «Совете рынка» добавили, что инициатива «Роснефти» уже рассматривалась на совещании в ассоциации с участием всех игроков, и не все покупатели поддержали предложения. «По итогам предварительного анализа можно сказать, что эффект от реализации предложения может оказаться единомоментным и малозначительным на фоне необходимых для этого изменений в нормативные правовые акты и существенного изменения большинства бизнес-процессов, связанных с организацией своевременных расчетов на оптовом рынке»,— отметили в «Совете рынка». Там добавили, что готовы продолжить детальную проработку вопроса при необходимости.

Сергей Сасим считает, что отмена действующего порядка взаиморасчетов за электроэнергию «сформирует больше проблем, чем решит». Он предупреждает, что при реализации инициативы появится необходимость аналогичного пересмотра системы оплаты товаров и услуг по всей цепочке производства и передачи электроэнергии, поскольку генкомпании и электросетевые организации также оплачивают услуги и товары по системе авансов. Энергокомпаниям, указывает господин Сасим, придется дополнительно привлекать ссуды на оплату товаров и услуг, что в текущих условиях сдерживания тарифов может ухудшить их экономическое положение.

В Совете производителей энергии (СПЭ, объединяет генерирующие компании РФ) сказали “Ъ”, что у генкомпаний на долю авансовых платежей по оплате топлива приходится около 70% от затрат. Авансы за поставку газа — 85%, за уголь и мазут на биржевых торгах — 100%, добавили там. «Фактически уже имеющиеся сегодня кассовые разрывы генкомпаний вырастут еще больше, а финансовая нагрузка из-за обслуживания авансовых платежей за газ увеличится более чем на 20 млрд руб. в год»,— утверждают в СПЭ. Там добавили, что еще одним негативным последствием будет разрушение сбалансированной системы платежной дисциплины в отрасли, что приведет к увеличению долгов потребителей и невозможности генкомпаний своевременно оплачивать топливо и ремонты.

Полина Смертина